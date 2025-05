Behandlung der Risikofaktoren

Professionelle Zahnreinigung

Manchmal operative Eingriffe und Zahnentfernung

Mitunter Antibiotika

Das Beseitigen von Risikofaktoren, wie schlechte Mundhygiene und Rauchen, verbessert die Ergebnisse. Bei Diabetikern ist eine entsprechende Kontrolle des Blutzuckerspiegels wichtig.

Anders als die Zahnfleischentzündung, die in der Regel bei guter Mundhygiene (tägliche Reinigung mit Zahnbürste und -seide) wieder verschwindet, erfordert die Parodontitis eine professionelle Behandlung. Auch bei sorgfältiger Mundhygiene kann man selbst nur etwa 2 bis 3 Millimeter unterhalb des Zahnfleischsaums putzen. Der Zahnarzt hingegen kann mit einer Technik zur Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung bis zu 6 bis 7 Millimeter tiefe Zahnfleischtaschen reinigen, Zahnbelag und Zahnstein gründlich entfernen und die erkrankte Wurzeloberfläche abtragen.

Sind die Zahnfleischtaschen mehr als 5 Millimeter tief, ist oft eine Operation erforderlich. Ein Zahnarzt oder Parodontologe kann sich durch eine chirurgische Öffnung des Zahnfleischlappens (parodontale Lappenoperation) Zugang zum Zahnbereich unterhalb des Zahnfleischsaums verschaffen. Der Zahn wird gründlich gereinigt und der Knochendefekt (in manchen Fällen durch eine Knochentransplantation) unter dem Lappen korrigiert und dann wieder an der ursprünglichen Stelle vernäht. Der Zahnarzt oder Parodontologe entfernt möglicherweise auch einen Teil des infizierten und lockeren Zahnfleischs (Gingivektomie), so dass das verbliebene Zahnfleisch wieder fest an den Zähnen anwachsen und der Betroffene Zahnbeläge wieder selbst entfernen kann. Bisweilen werden Zähne entfernt (extrahiert). Ist der Mund nach einer solchen Operation sehr wund, kann eine einminütige Mundspülung mit Chlorhexidin zweimal täglich vorübergehend Zahnbürste und Zahnseide ersetzen.

Unter Umständen wird mit Antibiotika, wie etwa Amoxizillin oder Metronidazol behandelt, insbesondere, wenn sich eine Eiteransammlung (Abszess) gebildet hat. In besonders tiefe Taschen kann der Zahnarzt Antibiotika enthaltene Materialien (Fäden oder Gele) einlegen, so dass das Medikament in hoher Konzentration an der erkrankten Stelle wirken kann. Ein parodontaler Abszess kann zu schnell fortschreitenden, starken Knochenschäden führen; ein sofortiger Eingriff und eine Behandlung mit Antibiotika können dafür sorgen, dass der Knochen wieder annähernd zur ursprünglichen Größe nachwächst.