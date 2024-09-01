Reisevorkehrungen

Eine Krankenversicherung ist für Auslandsreisende wichtig. Und sogar bei Reisen innerhalb der USA greift möglicherweise der Schutz durch die eigene Krankenkasse für Amerikaner nicht in vollem Umfang. Aus diesem Grund sollte jeder US-Bürger sich vor einer Reise sorgfältig über die Leistungen der eigenen Versicherung informieren.

Bei Auslandsreisen kann der Versicherungsschutz ein Problem darstellen. Einige inländische Krankenkassen bieten nur einen begrenzten Schutz hinsichtlich Impfungen und Präventivmedikamenten, die für Auslandsreisen notwendig sind. Dies gilt auch, wenn einige Impfungen für die Einreise in bestimmte Länder Pflicht sind. Auch sind Medicare und zahlreiche kommerzielle Krankenversicherungen im Ausland nicht gültig und decken nicht die Kosten für Behandlungen, die außerhalb der Vereinigten Staaten stattfinden. Darüber hinaus ist es in ausländischen Krankenhäusern unter Umständen erforderlich, vor einer Behandlung die Behandlungskosten in bar zu entrichten.

Um hohe Kosten zu vermeiden und trotzdem eine adäquate Behandlung sicherzustellen, sollten sich Reisende im Voraus erkundigen, welchen Auslandsschutz ihre Krankenkasse bietet, wie sich Behandlungen im Ausland vorab genehmigen lassen und wie nach einer Notfallbehandlung Ansprüche geltend gemacht werden können. Reise-Krankenversicherungen, einschließlich einer Versicherung im Fall einer Notevakuierung, werden von vielen kommerziellen Agenturen, Reisediensten und einigen großen Kreditkarteninstituten angeboten. Die Versicherung kann Leistungen umfassen wie beispielsweise:

Notfallversorgung (etwa einer von 30 Reisenden muss im Ausland ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen)

Transporte, einschließlich Krankentransporte mit medizinischem Begleitpersonal, Ausrüstung und Versorgung im Ausland oder Rücktransporte ins Heimatland

Zahnärztliche Versorgung

Schwangerenvorsorge oder Versorgung im Wochenbett

Verlorene oder gestohlene verschreibungspflichtige Medikamente

Medizinische Übersetzer

Bei der International Association for Medical Assistance to Travellers (IAMAT – www.iamat.org), einer gemeinnützigen Organisation, erhalten Sie eine Liste mit Englisch sprechenden Ärzten weltweit. Außerdem werden weitere Datenbanken, in denen Englisch sprechende Ärzte im Ausland verzeichnet sind, von mehreren Organisationen und auf vielen Internetseiten angeboten. Auch Botschaften können Reisenden helfen, für den Notfall entsprechende medizinische Leistungen zu finden und zu erhalten.