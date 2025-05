Energiereiche Lebensmittel, also Nahrungsmittel, die in relativ kleinen Mengen bereits viele Kalorien enthalten, fördern die Gewichtszunahme. Die meisten dieser Lebensmittel enthalten mehr verarbeitete Kohlenhydrate, mehr Fett und weniger Ballaststoffe. Fette sind naturgemäß energiedicht. Fett liefert 9 Kalorien pro Gramm, Kohlenhydrate und Protein bieten nur 4 Kalorien pro Gramm. Energiereiche Lebensmittel sind in technisch fortschrittlichen Ländern weit verbreitet.

Fertignahrung wie energiedichte Zwischenmahlzeiten, die in Automaten angeboten werden, und Fast-Food-Restaurants tragen zu einer Zunahme von Adipositas bei. Auch hochkalorische Getränke wie Limonaden, Säfte, viele koffeinhaltige Getränke und Alkohol spielen dabei eine ausschlaggebende Rolle. So hat zum Beispiel eine 350 ml-Flasche Limonade oder Bier 150 Kalorien, 350 ml eines Kaffeegetränks mit Milch und Zucker oder ein Obst-Smoothie können 500 oder mehr Kalorien enthalten. Maissirup (High-Fructose Corn Syrup, HFCS) wird als Süßungsmittel in vielen Flaschengetränken verwendet und gilt insbesondere als Ursache für Fettleibigkeit. Allerdings haben neuere Studien gezeigt, dass HFCS mit keiner höheren Wahrscheinlichkeit Fettleibigkeit verursacht als andere Lebensmittel mit einer ähnlichen Kalorienzahl in Zucker.

Große Portionsgrößen in Restaurants und in abgepackten Lebensmitteln und Getränken verleiten Konsumenten dazu, zu viel zu essen. Zudem werden bei der Zubereitung von Speisen in Restaurants und abgepackten Fertiggerichten oft zusätzliche Kalorien hinzugefügt. Dadurch nehmen Verbraucher mehr Kalorien zu sich als sie denken.