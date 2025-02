Harnsäure ist ein Nebenprodukt des Zerfalls der Nukleinsäuren (Ribonukleinsäure [RNS] und Desoxyribonukleinsäure [DNS]) in den Zellen. Harnsäure befindet sich in kleinen Mengen als Abbauprodukt der Zellnukleinsäuren im Blut, da der Körper ständig Zellen abbaut und neue bildet. Außerdem werden bestimmte Inhaltsstoffe in Lebensmitteln, sogenannte Purine, vom Körper in Harnsäure umgewandelt. Purine sind die Bausteine von RNS und DNS. Harnsäure wird hauptsächlich über die Nieren und in geringerem Maße über den Magen-Darm-Trakt aus dem Blut entfernt.

Ungewöhnlich hohe Harnsäurespiegel im Blut treten aufgrund folgender Faktoren auf:

Am häufigsten durch die verminderte Ausscheidung von Harnsäure über die Nieren oder den Magen-Darm-Trakt

Manchmal durch den Verzehr von zu viel purinhaltigen Nahrungsmitteln wie Schalentieren oder rotem Fleisch und/oder Alkohol, insbesondere Bier

Selten durch Bildung von zu viel Harnsäure

Am häufigsten steigt der Harnsäurespiegel im Blut an, wenn die Nieren nicht genug Harnsäure über den Urin ausscheiden können, obwohl die Nieren ansonsten normal arbeiten. Diese Ursache ist zumeist genetisch bedingt. Zu viel Harnsäure im Blut (Hyperurikämie) führt zur Bildung von Kristallen, die in den Gelenken und im Gelenkbereich eingelagert werden.

Die Fähigkeit der Nieren zur Ausscheidung von Harnsäure kann auch unter den folgenden Bedingungen verringert sein:

Bei bestimmten Nierenerkrankungen

Bestimmte Medikamente

Bei einer Bleivergiftung

Durch den Verzehr zu vieler purinreicher Nahrungsmittel (z. B. Schalentiere, rotes Fleisch, Leber, Niere, Anchovis, Spargel, Fleischbrühe, Hering, Bratensoße und Fleischbrühe, Pilze, Muscheln, Sardinen und Kalbsbries) kann sich der Harnsäurespiegel im Blut erhöhen. Eine strenge purinarme Ernährung senkt jedoch den Harnsäurespiegel nur um eine geringe Menge und ist selten ausreichend für Gichtpatienten. Früher, als eine proteinarme Ernährung vorherrschte, galt Gicht als Krankheit der Reichen.

Eine purinreiche Ernährung in Verbindung mit Alkohol (besonders Bier) oder mit Getränken mit viel Fructose-Glucose-Sirup kann das Problem verschlimmern, da diese Getränke die Produktion von Harnsäure steigern und die Ausscheidung durch die Nieren beeinträchtigen.

Aus unbekannten Gründen entwickeln nicht alle Menschen mit einem ungewöhnlich hohen Blutharnsäurespiegel eine Gicht.

Risikofaktoren für Gicht

Ein hoher Harnsäurespiegel im Blut führt häufig zu einem erhöhten Harnsäurespiegel in den Gelenken. Dies wiederum führt zur Bildung von Harnsäurekristallen im Gewebe und zu Flüssigkeitsansammlungen in den Gelenken, der sogenannten Synovialflüssigkeit.

Die Gicht befällt zumeist die Fußgelenke, vor allem das Grundgelenk des großen Zehs. Schwellungen, Schmerzen und Rötungen des großen Zehs aufgrund von Gicht werden als Fußgicht (Podagra) bezeichnet. Doch auch andere Bereiche wie Knöchel, Rist, Knie, Handgelenk und Ellenbogen sind häufig von der Gicht betroffen. Die Kristalle bilden sich bevorzugt in diesen Gelenken, weil Harnsäure bei niedriger Temperatur eher auskristallisiert und es dort etwas kühler ist. Gichtanfälle im wärmeren Rumpf, z. B. in Wirbelsäule, Hüften oder Schultern, sind selten.

Podagra Bild © Springer Science+Business Media

Akute Gichtschübe (sogenannte Gichtarthritis) treten meist plötzlich und ohne Vorwarnung auf. Auslöser können folgende Dinge sein: