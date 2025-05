Multiple endokrine Neoplasien (MEN)

Patienten mit multipler endokriner Neoplasie des Typs 1 entwickeln Tumoren oder übermäßiges Wachstum und Aktivität in zwei oder mehr der folgenden Drüsen:

den Nebenschilddrüsen (den kleinen Drüsen, die sich neben der Schilddrüse an der Halsbasis befinden)

Bauchspeicheldrüse

der Hypophyse (Hirnanhangdrüse)

der Nebennieren (weniger häufig betroffen)

Nahezu alle Menschen mit multiplen endokrinen Neoplasien vom Typ 1 haben Tumoren der Nebenschilddrüsen. Die meisten dieser Tumoren sind nicht bösartig, können aber die Drüsen zur Produktion von zu viel Parathormon anregen (Hyperparathyreoidismus). Das überschüssige Parathormon hebt normalerweise die Kalziumspiegel im Blut an und verursacht so manchmal Nierensteine.

Viele Personen mit MEN Typ 1 (30 bis 90 Prozent) entwickeln auch Tumoren der hormonproduzierenden Zellen (Inselzellen) der Bauchspeicheldrüse (auch neuroendokrine Tumoren der Bauchspeicheldrüse genannt).

Mehr als die Hälfte der Inselzelltumoren bildet übermäßig viel Gastrin, das die Säurebildung im Magen übermäßig anregt. Personen mit Gastrin produzierenden Tumoren entwickeln in der Regel Magengeschwüre, die häufig bluten, durchbrechen (perforieren) und Mageninhalt in die Bauchhöhle gelangen lassen oder, die den Magen verschließen. Der hohe Säurespiegel beeinträchtigt häufig die Tätigkeit der Enzyme der Bauchspeicheldrüse, was zu Durchfall und übelriechenden Fettstühlen (Steatorrhö) führt. Einige dieser Tumoren führen zu hohen Spiegeln von Insulin und demzufolge zu sehr niedrigen Blutzuckerspiegeln (Hypoglykämie), vor allem, wenn die betreffende Person mehrere Stunden nichts gegessen hat. Die übrigen Inselzelltumoren können andere Hormone bilden, z. B. vasoaktives intestinales Polypeptid, das schwere Durchfälle und Dehydration (Austrocknung) hervorrufen kann. Manche Inselzelltumoren produzieren überhaupt keine Hormone.

Einige Inselzelltumoren sind bösartig und können in andere Körperregionen streuen (metastasieren). Bei Menschen mit MEN Typ 1 wachsen bösartige Inselzelltumoren tendenziell langsamer als bei Menschen ohne diesen Erkrankungstyp.

Einige Menschen mit MEN Typ 1 entwickeln Tumoren der Hypophyse. Einige dieser Tumoren produzieren das Hormon Prolaktin, wodurch es zu menstruellen Veränderungen und Brustsekretion bei Frauen, die nicht stillen, kommt (Galaktorrhö), sowie zu reduziertem sexuellem Verlangen und Erektionsstörung (Impotenz) bei Männern. Andere Tumoren bilden Wachstumshormone (wodurch es zur Akromegalie kommt). Ein kleiner Prozentsatz der Hypophysentumoren bildet Kortikotropin, das die Nebennieren zu stark anregt, wodurch es zu hohen Spiegeln von Kortikosteroidhormonen und der Entstehung eines Cushing-Syndroms kommt. Einige wenige Hypophysentumoren bilden überhaupt keine Hormone. Manche Hypophysentumoren verursachen Kopfschmerzen, Sehstörungen und eine verminderte Funktion der Hypophyse als Folge des Drucks auf benachbarte Teile des Gehirns.

Bei manchen Personen mit MEN Typ 1 kommen Tumoren oder übermäßiges Wachstum und eine übermäßige Tätigkeit der Schilddrüse und der Nebennieren vor. Ein kleiner Prozentsatz der Patienten entwickelt eine andere Tumorform, die Karzinoidtumoren. Manche Menschen bilden auch nicht bösartige Wucherungen unmittelbar unter der Haut.

Bei Frauen mit MEN Typ 1 besteht ein höheres Risiko für Brustkrebs.