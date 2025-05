Chemotherapie und andere systemische Krebsbehandlungen

Bei einer Chemotherapie werden die Krebszellen mithilfe von Medikamenten abgetötet. Wenn auch das ideale Medikament Krebszellen zerstören sollte, ohne gesunde Zellen zu schädigen, wirken die meisten Medikamente nicht so zielgenau. Daher werden Medikamente so entwickelt, dass sie Krebszellen größeren Schaden zufügen als gesunden Zellen. Normalerweise geschieht dies durch die Verwendung von Medikamenten, die das Zellwachstum beeinträchtigen. Unkontrolliertes und schnelles Wachstum ist charakteristisch für Krebszellen. Da jedoch auch gesunde Zellen wachsen müssen, und einige ziemlich schnell wachsen (wie Knochenmarkzellen und Zellen in der Mund- und Darmschleimhaut), beeinträchtigen alle chemotherapeutischen Wirkstoffe gesunde Zellen und verursachen Nebenwirkungen.

Chemotherapie wird zur Heilung von Krebs eingesetzt. Damit kann auch das Risiko, dass der Krebs zurückkehrt, gesenkt, das Wachstum von Krebs verlangsamt oder die Größe der Tumoren, die Schmerzen oder andere Probleme verursachen, verringert werden.

Obwohl ein einziger chemotherapeutischer Wirkstoff zur Behandlung einiger Krebsarten wirken kann, werden häufig mehrere chemotherapeutische Wirkstoffe mit unterschiedlichen Wirkungen gleichzeitig angewendet (Kombinationschemotherapie).

Die Behandlungspläne der Chemotherapie hängen von der Art und dem Ausmaß des Tumors ab. Die Medikamente werden in der Regel in bestimmten Abständen verabreicht, die durch Ruhephasen unterbrochen werden, damit sich die Patienten von allen Nebenwirkungen erholen können. Je nach Ansprechen auf die Behandlung kann eine weitere Chemotherapie erforderlich sein. In manchen Fällen kann je nach Ansprechen auf die Behandlung eine Chemotherapie auf unbestimmte Zeit verabreicht werden, um das Risiko eines Tumorrezidivs zu verringern.