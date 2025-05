Das Hodgkin-Lymphom wird gewöhnlich entdeckt, wenn bei einem Patienten ein oder mehrere Lymphknoten vergrößert sind, meistens am Hals, aber manchmal auch in der Achselhöhle oder Leistenbeuge. Die Vergrößerungen sind normalerweise schmerzlos, können aber in seltenen Fällen einige Stunden nach dem Genuss von Alkohol wehtun.

Patienten mit dem Hodgkin-Lymphom haben manchmal auch Fieber, Nachtschweiß und Gewichtsverlust. Manchmal leiden sie auch unter Juckreiz und Erschöpfung. Einige Patienten haben mehrere Tage lang ein ungewöhnliches Temperaturmuster, bei dem die Temperatur einige Tage lang erhöht und dann einige Tage oder Wochen wieder normal bzw. deutlich gesenkt ist. Dies wird manchmal als Pel-Ebstein-Fieber bezeichnet.

Weitere Symptome treten vornehmlich dort auf, wo die Krebszellen wachsen. Vergrößerte Lymphknoten in Brustraum können die Luftwege teilweise verengen und reizen, wodurch Husten, Brustbeschwerden oder Kurzatmigkeit entstehen. Eine vergrößerte Milz oder Lymphknoten können Beschwerden im Bauchraum verursachen.