Strahlentherapie bei Krebs

Externe Bestrahlung

Bei der Strahlentherapie wird ein Gamma-, Röntgen-, Alpha- oder Elektronenstrahl auf den Krebs gerichtet. Radiochirurgie ist eine Art der Strahlentherapie, bei der stark gebündelte Strahlung verwendet wird.

Es gibt verschiedene Arten von externer Bestrahlung, darunter Folgende:

Dreidimensionale konformale Bestrahlung (three-dimensional conformal radiation, 3D‑CRT)

Intensitätsmodulierte Strahlentherapie (intensity-modulated radiation therapy, IMRT)

Bildgeführte Strahlentherapie (image-guided radiation therapy, IGRT)

Tomotherapie

Stereotaktische Radiochirurgie

Stereotaktische Strahlentherapie

Protonenbestrahlung

Elektronenstrahl-Strahlentherapie

Alle Arten der externen Bestrahlung konzentrieren sich auf einen bestimmten Bereich oder ein Organ, der bzw. das vom Krebs befallen ist. Um eine Überbestrahlung von normalem Gewebe zu vermeiden, werden mehrere Strahlenwege verwendet, und umliegendes Gewebe wird so gut wie möglich abgeschirmt.

Die dreidimensionale konformale Strahlentherapie ermöglicht es dem Arzt, präzise gebündelte Strahlung zu verabreichen, die auf die Form des Tumors angepasst werden kann.

Bei der intensitätsmodulierten Strahlentherapie werden viele Geräte verwendet, um den Strahl zu bilden und eine Strahlendosis zu verabreichen. Da so viele Geräte den Strahl formen, kann die Strahlenmenge mit größerer Präzision kontrolliert werden, die auf bestimmte Bereiche des Tumors gerichtet wird. So kann das umliegende gesunde Gewebe besser geschützt werden.

Bei der bildgeführten Strahlentherapie werden während der Strahlenbehandlung Aufnahmen mit bildgebenden Verfahren wie Computertomografie (CT) oder Magnetresonanztomografie (MRT) erstellt. Diese Bilder ermöglichen es dem Arzt, während der Behandlung Veränderungen der Größe oder der Stelle des Tumors zu erkennen und die Position des Patienten oder die Strahlendosis, die der Patient erhält, anzupassen.

Die Tomotherapie ist eine Kombination aus bildgestützter Therapie und IMRT. Sie wird mit einem Gerät verabreicht, das einen CT-Scanner mit einem Linearbeschleuniger kombiniert. Mit dieser Maschine können sehr detaillierte Aufnahmen des Tumors erstellt werden, was eine sehr präzise Ausrichtung der Strahlung ermöglicht.

Die stereotaktische Radiochirurgie wird verwendet, um sehr kleine Tumoren mit sehr hohen Strahlendosen zu behandeln. Sie kann nur bei kleinen Tumoren mit sehr deutlichen Rändern verwendet werden. Aus diesem Grund kommt diese Behandlung oft bei Tumoren im Gehirn oder Rückenmark zum Einsatz. Bei der stereotaktischen Radiochirurgie muss der Patient während der Behandlung in einer ganz bestimmten Position bleiben. Daher werden spezielle Kopfhalterungen und andere Positionierungsgeräte verwendet.

Bei der stereotaktischen Strahlentherapie werden kleinere Behandlungsbereiche (Strahlenfelder) und höhere Strahlendosen als bei der dreidimensionalen konformalen Bestrahlung verwendet. Mit dieser Strahlentherapie werden kleinere Tumoren behandelt, die sich außerhalb des Gehirns und des Rückenmarks befinden.

Mit Protonenstrahlen, die auf einen sehr exakten Bereich gerichtet werden können, können bestimmte Krebsarten in Bereichen, in denen Schäden an normalem Gewebe von besonderer Bedeutung sind, wie Augen, Gehirn, Prostata oder Rückenmark, wirksam behandelt werden.

Eine Elektronenstrahl-Strahlentherapie wird zur Behandlung von Tumoren verwendet, die in der Nähe der Körperoberfläche sind, wie Hautkrebs.

Die Auswahl der Technik ist oft von der Position des Tumors abhängig.

Bei der externen Strahlenbehandlung erhält der Patient gleichmäßig über einen längeren Zeitraum hinweg wiederholt Bestrahlungen. Diese Methode erhöht die tödliche Wirkung der Strahlen auf die Krebszellen und verringert die toxische Wirkung auf die gesunden Zellen. Die toxische Wirkung wird verringert, da sich gesunde Zellen nach einer Bestrahlung besser selbst reparieren können als die Krebszellen. Normalerweise erhält ein Patient über 6 bis 8 Wochen tägliche Strahlendosen. Um sicherzugehen, dass jedes Mal der gleiche Bereich behandelt wird, wird der Patient mit Schaumstoff-Formen oder anderen Vorrichtungen genau in Position gebracht.