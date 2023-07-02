Lymphome sind Krebserkrankungen einer Art der weißen Blutkörperchen, die als Lymphozyten bezeichnet werden. Die Lymphozyten und andere weiße Blutkörperchen unterstützen den Körper bei der Bekämpfung von Infektionen.

Die Lymphozyten wandern durch die Blutgefäße und dann durch das lymphatische System. Dieses besteht aus den Lymphknoten und den Lymphgefäßen. Die Lymphknoten sind kleine, bohnenförmige Organe, die sich im Hals, der Leiste und den Achselhöhlen befinden und Krankheiten bekämpfen.

Bei einem Lymphom geraten die Lymphozyten außer Kontrolle und sammeln sich in den Lymphknoten und manchmal in der Leber, der Milz oder in den Knochen (im Knochenmark) an.

Non-Hodgkin-Lymphome sind eine Gruppe vieler verschiedener Lymphome. Sie können mehrere verschiedene Arten der Lymphozyten betreffen. Hodgkin-Lymphome betreffen eine bestimmte Lymphozytenart.

Non-Hodgkin-Lymphome sind häufiger als Hodgkin-Lymphome.

Vergrößerte Lymphknoten sind ein Symptom von Non-Hodgkin-Lymphomen – die Lymphknoten vergrößern sich, sind aber in der Regel nicht schmerzhaft.

Es kann zu Schmerzen oder Atemproblemen kommen, wenn die vergrößerten Lymphknoten auf die Organe drücken.

Eine Behandlung kann Strahlenbehandlung, Chemotherapie und andere Medikamente, die als monoklonale Antikörper bezeichnet werden, oder eine Kombination dieser Behandlungen umfassen.

Non-Hodgkin-Lymphome werden in 2 Hauptarten eingeteilt:

Indolentes Lymphom , das langsam wächst

Aggressives Lymphom, das schnell wächst

Die Behandlung eines indolenten Lymphoms ist einfacher und Betroffene können damit viele Jahre lang leben. Dieses Lymphom kann jedoch in der Regel nicht geheilt werden. Bei einem aggressiven Lymphom ist zwar eine intensive Behandlung notwendig, aber es kann oftmals geheilt werden.

Man kann in jedem Alter an einem Non-Hodgkin-Lymphom erkranken.