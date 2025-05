Bestandteile des Blutes

Weiße Blutkörperchen (auch Leukozyten genannt) gibt es weniger als rote Blutkörperchen, mit einem Verhältnis von rund 1 weißen Blutkörperchen zu 600 bis 700 roten Blutkörperchen.

Die weißen Blutkörperchen haben vorrangig die Aufgabe, den Körper vor Infektionen zu schützen.

Es gibt 5 Hauptgruppen von weißen Blutkörperchen:

Neutrophile

Lymphozyten

Monozyten

Eosinophile

Basophile

Neutrophile stellen den Hauptanteil der weißen Blutkörperchen. Sie helfen, den Körper durch Abtötung von Bakterien und Pilzen vor Infektionen zu schützen und vernichten gefährliche Stoffe im Blut.

Lymphozyten umfassen 3 große Gruppen: T-Zellen (T-Lymphozyten) und natürliche Killerzellen, die beide helfen, den Organismus vor Virusinfektionen zu schützen, und die außerdem einige Arten von Krebszellen erkennen und zerstören können, sowie B-Zellen (B-Lymphozyten), die sich zu Zellen entwickeln, die Antikörper bilden

Monozyten beseitigen tote oder beschädigte Zellen und unterstützen die Abwehr infektiöser Mikroorganismen.

Eosinophile töten Parasiten, zerstören Krebszellen und sind an allergischen Reaktionen beteiligt.

Basophile wirken ebenfalls bei allergischen Reaktionen mit.

Einige weiße Blutkörperchen bewegen sich reibungslos durch die Blutbahn, viele kleben jedoch an den Wänden der Blutgefäße fest oder durchdringen sie sogar, um in andere Gewebe vorzudringen. Wenn die weißen Blutkörperchen eine gestörte Stelle erreichen, setzen sie Stoffe frei, die weitere weiße Blutkörperchen anlocken. Sie gleichen einer Armee, die im ganzen Körper verteilt und jederzeit bereit ist, sich an bestimmten Stellen zum Kampf zu sammeln, z. B. gegen eindringende Organismen. Weiße Blutkörperchen erreichen das, indem sie diese Organismen umhüllen und verdauen (was als Phagozytose bezeichnet wird; darum werden weiße Blutkörperchen auch manchmal Phagozyten oder Fresszellen genannt). Sie produzieren außerdem Antikörper, die an diese Organismen binden, um sie dann leichter zerstören zu können.

Bei einer sehr geringen Zahl von weißen Blutkörperchen (Leukopenie) treten Infektionen leichter auf.

Ein Anstieg der Zahl weißer Blutkörperchen (Leukozytose) muss nicht unbedingt Symptome verursachen, kann aber ein Hinweis auf eine zugrunde liegende Erkrankung wie eine Infektion, einen entzündlichen Prozess oder eine Leukämie sein.