skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon

Kombinationstherapie bei Krebs

VonRobert Peter Gale, MD, PhD, DSC(hc), Imperial College London
Überprüft vonJerry L. Spivak, MD; MACP, , Johns Hopkins University School of Medicine
Überprüft/überarbeitet Geändert Juli 2024
v92048197_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN

Krebsmedikamente sind am wirksamsten, wenn sie kombiniert verabreicht werden. Die Begründung für die Kombinationstherapie stützt sich auf die Verwendung von Medikamenten, die durch verschiedene Mechanismen wirken, was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass sich resistente Krebszellen entwickeln. Die Kombination von Medikamenten unterschiedlicher Wirkungen gestattet es, jedes Medikament optimal, ohne inakzeptable Nebenwirkungen, zu dosieren. (Siehe auch Behandlungsgrundsätze bei Krebs.)

Bei manchen Krebsarten besteht die beste Behandlung in einer Kombination aus Krebsoperation, Bestrahlung, Chemotherapie oder anderen Krebsmedikamenten. Mit einer Operation oder einer Bestrahlung wird ein lokal begrenzter Tumor behandelt, während mit Krebsmedikamenten auch Krebszellen abgetötet werden, die sich bereits in entfernten Regionen ausgebreitet haben.

Manchmal wird vor der Operation eine Strahlentherapie oder Chemotherapie verabreicht, um die Größe eines Tumors zu verringern und dadurch die Möglichkeit einer vollständigen operativen Entfernung zu verbessern (diese Technik wird als neoadjuvante Therapie bezeichnet). Eine Strahlentherapie und/oder eine medikamentöse Therapie nach der Operation (eine sogenannte adjuvante Therapie) helfen dabei, sämtliche verbliebene Krebszellen zu zerstören.

Häufig ist es von der Krebsart und dem Stadium abhängig, ob eine einzelne Therapie oder eine Kombinationstherapie erforderlich ist. Brustkrebs im Frühstadium kann beispielsweise je nach Tumorgröße und Rückfallrisiko allein durch eine Operation, durch eine Operation in Kombination mit einer Strahlentherapie oder Chemotherapie oder durch alle 3 Behandlungsformen behandelt werden. Lokal fortgeschrittener Brustkrebs wird gewöhnlich mit Chemotherapie, Strahlentherapie und Operation behandelt.

Manchmal wird die Kombinationstherapie nicht zur Heilung, sondern zur Symptomlinderung und Lebensverlängerung verwendet. Eine Kombinationstherapie kann bei fortgeschrittenem Krebs sinnvoll sein, wenn eine Strahlentherapie oder Operation nicht infrage kommt (z. B. nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom, Speiseröhrenkrebs oder Blasenkrebs, die durch eine Operation nicht vollständig entfernt werden können).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.