ЗС часто змінює напрямок. Цей тип струму зазвичай використовується в побутових електричних розетках у будинках Сполучених Штатів Америки та усього світу. ПС постійно рухається в одному напрямку; це струм, що генерується акумуляторами. Зазвичай дефібрилятори та кардіовертери подають ПС.

Те, як ЗС впливає на організм, залежить переважно від його частоти. ЗС низької частоти (50–60 герц [Гц]) використовується в побутових мережах Сполучених Штатів Америки (60 Гц) та у Європі (50 Гц). ЗС низької частоти спричиняє сильне м'язове скорочення (тетанію), внаслідок чого неможливо забрати руку чи іншу частину тіла від джерела струму. Через цей потенціал тривалого впливу змінний струм пов'язаний з вищим рівнем уражень і смертності, ніж високочастотний змінний або постійний струм тієї ж напруги та сили струму. Дія ПС зазвичай спричиняє одноразове конвульсійне скорочення, яке часто відкидає людину від джерела струму.

Як для ЗС, так і для ПС характерна така закономірність: зі збільшенням напруги (V) та сили струму (А) збільшується ступінь тяжкості електротравми (за однакової тривалості дії). Струм у будинках в Сполучених Штатах Америки має від 110 В (стандартна електрична розетка) до 220 В (наприклад, для систем обігріву/кондиціонування повітря, сушарок, духовок, зарядних станцій для електромобілів). Струм високої напруги (> 500 В) зазвичай спричиняє глибокі опіки, а струм низької напруги (110–220 В) — м'язову тетанію із ризиком більш тривалого контакту зі струмом, якщо людина не може забрати руку (чи іншу частину тіла) від джерела струму. Максимальна сила струму, яка може не лише спричиняти скорочення м'язів-згиначів руки, а й дає змогу кисті відпустити джерело струму, називається гранично допустимим струмом, який відрізняється в залежності від маси тіла та м’язової маси. Для людини вагою в середньому 70 кг величина гранично допустимого струму становить 75 міліампер (мА) для ПС і близько 15 мА для ЗС.

ЗС низької напруги з частотою 60 Гц, що проходить через грудну клітку навіть протягом частки секунди, може спричинити фібриляцію шлуночків навіть за низької сили струму, що дорівнює 60–100 мА. Для ПС для цього потрібна сила струму близько 300–500 мА. Якщо струм діє безпосередньо на серце (наприклад, через серцевий катетер або електроди кардіостимулятора), фібриляцію шлуночків може спричинити сила струму (ЗС або ПС) < 1 мА.

Пошкодження тканин внаслідок впливу електричного струму насамперед зумовлене перетворенням електричної енергії на теплову, що призводить до термічної травми. Кількість розсіяної теплової енергії дорівнює силі струму2 × опір × час; отже, за будь-якої певної сили струму та тривалості дії тканина з найвищим опором може отримати найсильніше пошкодження. Опір тіла (вимірюється в Ом/см2) визначається насамперед шкірою, тому що всі внутрішні тканини (за винятком кісток) мають незначний опір. Збільшення товщини та сухості шкіри підвищує опір; суха, значно ороговіла непошкоджена шкіра має середнє значення опору 20 000–30 000 Ом/см2. Для долоні або стопи з товстою шкірою та мозолями опір може досягати від 2 до 3 млн Ом/см2; тоді як опір тонкої шкіри становить близько 500 Ом/см2. Опір пошкодженої шкіри (наприклад, із порізом, подряпиною, проколом голкою) або вологих слизових оболонок (наприклад, порожнина рота, прямої кишки, піхви) може не перевищувати 200–300 Ом/см2.

Якщо опір шкіри високий, у ній може розсіюватися більше електричної енергії, що призводить до більших опіків шкіри, але менших пошкоджень внутрішніх органів. Якщо опір шкіри низький, опіки шкіри будуть меншими або відсутніми, але більша кількість електричної енергії передається на внутрішні структури. Отже, відсутність зовнішніх опіків не виключає електротравму, а ступінь тяжкості зовнішніх опіків не визначає ступінь тяжкості електротравми.

Цінні поради та підводні камені

Пошкодження внутрішніх тканин залежить від їхнього опору, а також від щільності струму (струм на одиницю площі; енергія концентрується, коли той самий струм проходить через меншу площу). Наприклад, коли електрична енергія проходить через руку (насамперед через тканини з низьким опором, наприклад м’язи, судини, нерви), щільність струму збільшується в суглобах внаслідок того, що значна частка площі поперечного перерізу суглоба складається з тканин із високим опором (наприклад, кістка, сухожилля), що зменшує площу тканин із низьким опором; отже, пошкодження тканин із низьким опором найтяжчі в ділянці суглобів.

Шлях проходження струму через тіло визначає, які структури зазнають пошкодження. Оскільки ЗС постійно змінює напрямок, терміни «вхід» і «вихід», які зазвичай використовуються, не є цілком прийнятні; точнішими є терміни «джерело» та «земля». Рука є найтиповішим «джерелом», на другому місці — голова. Стопа — це найпоширеніша точка «земля». Струм, що проходить шляхом «рука-рука» або «рука-нога», зазвичай перетинає ділянку серця й може спричинити аритмію. Таке проходження струму, вірогідно, небезпечніше порівняно з проходженням струму від однієї ноги до іншої. Струм, що проходить через область голови, може спричинити пошкодження центральної нервової системи.