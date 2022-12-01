Загальні відомості про переломи

Іммобілізація зменшує біль і сприяє загоєнню травм, попереджуючи подальше травмування, а також дозволяє утримувати фрагменти кістки в правильному положенні. Суглоби, що розташовані проксимальніше та дистальніше відносно місця травми, слід іммобілізувати.

Більшість переломів іммобілізують за допомогою гіпсової пов'язки, яку накладають на декілька тижнів (жорстка пов'язка навколо ураженої кінцівки). На стабільні переломи, які швидко загоюються (наприклад, компресійні веретеноподібні переломи зап’ястя у дітей) пов'язку не накладають; на ранніх стадіях мобілізація забезпечує найкращі результати.

Гіпсові пов'язки зазвичай застосовується при переломах, що потребують кількох тижнів іммобілізації. У рідкісних випадках набряк під гіпсом може посилюватися, що може стати причиною розвитку компартмент-синдрому. Якщо лікарі підозрюють сильний набряк під гіпсом, гіпс (і всі підкладки) розрізаються від кінця до кінця медіально і латерально (двостулковий доступ).

Пацієнтам із гіпсом слід надати письмові інструкції, включаючи наступне:

Тримайте гіпс сухим.

Ніколи не кладіть сторонні предмети під гіпсову пов'язку.

Щодня оглядайте краї гіпсу та шкіру навколо гіпсу та реєструйте почервоніння або запалення.

Для запобігання травмування шкіри краї гіпсу слід захистити за допомогою м’якої клейкої стрічки, тканини або інших м’яких матеріалів.

Під час відпочинку обережно розташовуйте гіпсову пов'язку, можливо, використовуйте маленьку подушку або підкладку, щоб запобігти защемленню або врізанню гіпсу у краї шкіри.

В разі можливості забезпечуйте підвищене положення для кінцівки з гіпсом, щоб контролювати набряк.

Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо біль не зникає або якщо є відчуття, що гіпс сидить надто тісно.

Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо з-під гіпсової пов'язки з'являється неприємний запах, або якщо у Вас підвищується температура, що може свідчити про інфекцію.

Негайно зверніться по допомогу, якщо біль прогресує, або виникло будь-яке нове оніміння або слабкість (що може вказувати на компартмент-синдром).

Дотримання належної гігієни є вкрай важливим.

Шину (див. мал. «Іммобілізація суглоба як невідкладне лікування: деякі загально використовувані методики») можна використовувати для іммобілізації деяких стабільних ушкоджень, включаючи деякі підозрювані, але непідтверджені переломи і переломи, які швидко загоюються та які потребують іммобілізації протягом декількох днів або менше. Шина не охоплює повністю кінцівку, тому вона дозволяє пацієнтам накладати лід і рухатися більше, ніж при накладеному гіпсі. Крім того, вона дозволяє контролювати набряк, а отже не спричиняє появу компартмент-синдрому. Деякі травми, які в кінцевому підсумку потребують накладання гіпсу, спочатку іммобілізуються шиною, доки не мине більша частина набряку.

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Іммобілізація суглобів як невідкладне лікування: деякі часто використовувані методики

Підтримувальна пов'язка забезпечує певний рівень підтримки та комфорту, а також обмеження рухливості. Вона може бути корисною для деяких переломів (наприклад, мінімально зміщених переломів ключиць, деякі переломи проксимальної частини плечової кістки), особливо якщо повна іммобілізація є небажаною (наприклад, в разі травми плечового суглоба, при повній іммобілізації котрого може швидко розвинутися адгезивний капсуліт [синдром «замороженого плеча»]).

Як знімати гіпс Відео

Для запобігання вивертання руки назовні, особливо вночі, можна разом з підтримувальною пов'язкою використовувати бандаж (шматок тканини або ремінець). Бандаж обертають навколо спини та поверх травмованої частини кінцівки. Для іммобілізації однокомпонентних проксимальних переломів плечової кістки іноді використовують бандаж разом із підтримувальною пов'язкою.

Ліжковий режим, який іноді необхідний при деяких переломах (наприклад, при деяких переломах хребта або кісток тазу), може бути причиною деяких ускладнень (наприклад, тромбозу глибоких вен, інфекції сечовивідних шляхів, м’язових розладів).

Тривала іммобілізація суглоба (> 3–4 тижнів у молодих людей) може викликати скутість, контрактури та атрофію м'язів і зазвичай не рекомендується. Ці ускладнення можуть розвиватися швидко і бути досить стійкими, особливо у людей похилого віку. Деякі травми, що швидко загоюються, найкраще лікуються відновленням активного руху протягом перших кількох днів або тижнів; така рання мобілізація може мінімізувати розвиток контрактур та атрофію м’язів, таким чином, прискорюючи відновлення функцій. Шини та гіпсові пов'язки повинні іммобілізувати суглоби в положеннях, що оптимізують ймовірність відновлення повної функції (наприклад, іммобілізація п’ястно-фалангових (ПФ) суглобів повинна позиціонувати ПФ суглоб в позиції згинання задля збереження сухожиль рук у витягнутому стані).

Фізіотерапевти можуть порадити пацієнтам, що вони можуть робити під час іммобілізації задля збереження максимального числа функцій. Після іммобілізації фізіотерапевти можуть порекомендувати пацієнтам вправи для покращення діапазону рухів та м'язової сили, зміцнення та стабілізації ураженого суглоба, а отже, допомогти запобігти рецидивам та тривалому порушенню функції.