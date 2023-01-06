Вивихи плечового суглоба

Зазвичай проводиться закрите вправляння

Лікування передніх вивихів плеча зазвичай передбачає проведення закритого вправляння, використовуючи місцеву анестезію (внутрішньосуглобова ін'єкція) або седацію перед процедурою (див. також «Огляд методики вправляння вивиху плечового суглоба»). До загальноприйнятих методів належать:

Витяжка-противитяжка

Зовнішня ротація (наприклад, метод Геннепіна)

Маніпуляція з лопатками

Методика Каннінгема (масаж)

Давоська методика (автоматичне вправляння)

Методика Стімсона (підв'язування гирьок)

Методика FARES (швидка, надійна та безпечна)

Багато методик (наприклад, методику Геннепіна, маніпуляцію лопатками, методику Каннінгема, FARES) часто можна застосовувати без седації, але для розслаблення м'язів, уражених спазмами, необхідно дати час; пацієнти повинні зосередитися на розслабленні.

Немає однієї унікальної методики, яку слід застосовувати для всіх вивихів плечового суглоба. Положення пацієнта при надходженні, якщо його можливо оцінити, є одним із вирішальних факторів при виборі методики. Також слід враховувати наступне:

При неможливості відвести руку пацієнта, не слід використовувати методику Каннінгема або зовнішню ротацію, оскільки обидві ці маніпуляції вимагають відведення руки.

При фіксації руки пацієнта у відведеному положенні, слід використовувати методику FARES, методику Стімсона або маніпуляцію лопатками.

Якщо рука пацієнта вивихнута і звисає донизу, слід використовувати метод «витяжка-противитяжка».

Якщо пацієнтка вагітна і не може лежати рівно на животі, метод Стімсона не слід використовувати.

Після вправляння суглоб негайно іммобілізують за допомогою підвісу і бандажа (див. рисунок Підвіс і бандаж). Пацієнтам віком > 40 років рекомендують носити підвіс і бандаж протягом 5–7 днів, і їх слід заохочувати розширювати діапазон рухів на ранніх етапах, щоб допомогти запобігти ускладненням (наприклад, виникненню замороженого плеча).

Підвіска та бандаж

Методику «витяжка-противитяжка» можна застосовувати для вправляння передніх вивихів плечей (див. рисунок Методика «витяжка-противитяжка» для вправляння передніх вивихів плечей). Для цієї процедури пацієнта слід покласти на носилки із заблокованими колесами. Один спеціаліст тягне складену тканину, обгорнуту навколо грудної клітки пацієнта. Інший спеціаліст тягне уражену кінцівку вниз і вбік на 45°. Після того, як плечова кістка вивільниться, може знадобитися незначне відведення вбік верхньої частини плечової кістки. (Див також Як вправляти передні вивихи плечового суглоба за допомогою методу «витяжка-противитяжка»).

Метод «витяжка-противитяжка» для вправлення передніх вивихів плечового суглоба

Методику Геннепіна (зовнішнє обертання) можна виконувати, коли пацієнт перебуває у положенні лежачи на спині або сидячи (див. рисунок Методика Геннепіна для вправляння передніх вивихів плеча). Вивихнуту руку пацієнта відводять, при цьому ліктьовий суглоб має бути зігнутий під кутом 90 °. Потім руку повільно обертають назовні (наприклад, протягом 5–10 хвилин), щоб дати час для нормалізації спазмів м'язів. Зазвичай, вправляння відбувається при відведенні руки на 70-110° назовні. Ця методика ефективна приблизно у 80–90 % випадків. (Див. також Як вправляти передні вивихи плечового суглоба за допомогою обертання назовні).

Методика Геннепіна для вправляння передніх вивихів плеча

Маніпуляцію лопатками можна виконувати в пацієнта, що перебуває у вертикальному положенні або лежачи долілиць. Спеціаліст згинає лікоть пацієнта на 90 ° і повільно повертає руку назовні. Асистент при цьому обережно тягне за руку. Після цього спеціаліст обертає лопатку таким чином, щоб нижній кінчик лопатки рухався медіально в напрямку хребта. Маніпуляцію лопатками можна використовувати разом із іншими методами (наприклад, методикою Стімсона). (Див. також Як вправляти передні вивихи плечового суглоба за допомогою маніпуляції лопаткою).

Методика Каннінгема передбачає масаж м'язів навколо гленогумерального суглоба, коли пацієнт сидить. Спеціаліст виконує наступне:

Сидить обличчям до пацієнта безпосередньо збоку від нього

Кладе руку пацієнта собі на плече, тримаючи лікоть пацієнта зігнутим і підтягнутим

Лікар кладе свою руку у заглиблення на згині ліктя пацієнта (ліктьова ямка) і утримує вивихнуту руку на місці

Масажує біцепс, середній дельтоподібний і трапевидний м'яз, щоб розслабити м'язові спазми

Надає пацієнту вказівки спробувати розслабитися, а не напружуватися, якщо він відчуває, що плече ніби рухається (розслаблення має вирішальне значення для вправляння з використанням цієї методики)

Лікар інструктує пацієнта сидіти прямо (не нахилятися вперед або вбік), а також відвести плечі назад, намагаючись зробити так, щоб верхні кінці правої та лівої лопатки торкнулися один одного

Плече зісковзне назад на місце протягом кількох хвилин.

Давоська методика (самовправляння) — це методика, яку виконує сам пацієнт і яка використовується для вправляння передніх вивихів; її слід проводити без застосування седації перед процедурою (1). Пацієнт сидить, зігнувши коліно з ураженої сторони, а лікті притиснуті до стегна. Долоні притискають одна до одної, а також до проксимальної великогомілкової ділянки за допомогою еластичного бинта, щоб пацієнту не доводилося зосереджуватися на підтриманні правильного положення для маневру і можна було розслабити м'язи. Спеціаліст сидить на стопі пацієнта і дає вказівку пацієнту нахилити голову назад (розтягнути шию) та опустити плечі. Розтягування шиї призводить до постійного витягування вивихнутого плеча. Таким чином, пацієнти можуть використовувати власну вагу для вправляння вивиху. (Див. також Як вправляти передні вивихи плечового суглоба за допомогою методики Давос).

Методика Стімсона (також називається «методика підвішених гирьок») застосовується рідше. Її виконують у положенні пацієнта лежачи, коли уражена кінцівка звисає збоку ліжка. Гирьки прикріплюють до зап'ястя пацієнта. Через 30 хвилин м'язовий спазм зазвичай розслабляється достатньо, щоб можна було вправити голівку плечової кістки. Оскільки пацієнт знаходиться у спокої у положенні лежачи на животі, седацію застосовувати не рекомендується. Це положення може бути занадто незручним для вагітних пацієнток і пацієнтів з ожирінням значного ступеня. Цю методику також можна використовувати разом із маніпуляціями лопатками; спеціаліст, що виконує вправляння, застосовує ручну маніпуляцію, коли пацієнт перебуває в положенні лежачи долілиць. Цей підхід скорочує час, необхідний для вправлення плечового суглоба. (Див. також Як вправляти передні вивихи плечового суглоба за допомогою методики Стімсона).

Метод FARES зазвичай застосовується без седації (2). Пацієнт лежить у положенні лежачи на спині, лікоть випрямлений, а передпліччя знаходиться у нейтральному положенні. Спеціаліст тягне та повільно відводить руку, переміщуючи руку вертикально на відстань приблизно 5 см вище та нижче горизонтальної площини по коливальній траєкторії зі швидкістю 2 або 3 повні цикли за секунду. Цей рух сприяє розслабленню м'язів. Після відведення руки до 90 °, долоню пацієнта перевертають вгору, руку обертають назовні, а вертикальні коливання продовжують, при поступовому відведенні руки. Вправляння зазвичай відбувається при відведенні приблизно на 120°. (Див також Як вправляти передні вивихи плечового суглоба за допомогою методу FARES).

Як вправляти вивихи плечового суглоба Коротка інформація щодо того, як управити зміщення плечового суглоба © Elsevier Inc. Усі права захищено. Це відео призначене для особистого використання. Користувачам заборонено копіювати, відтворювати, ліцензувати, передписувати, продавати, надавати в оренду або розповсюджувати це відео. Як вправляти передні вивихи плечового суглоба: Витяжка-противитяжка © Elsevier Inc. Усі права захищено. Це відео призначене для особистого використання. Користувачам заборонено копіювати, відтворювати, ліцензувати, передписувати, продавати, надавати в оренду або розповсюджувати це відео. Як вправляти передні вивихи плечового суглоба: Методика Геннепіна © Elsevier Inc. Усі права захищено. Це відео призначене для особистого використання. Користувачам заборонено копіювати, відтворювати, ліцензувати, передписувати, продавати, надавати в оренду або розповсюджувати це відео. Як вправляти передні вивихи плечового суглоба: маніпуляція з лопатками © Elsevier Inc. Усі права захищено. Це відео призначене для особистого використання. Користувачам заборонено копіювати, відтворювати, ліцензувати, передписувати, продавати, надавати в оренду або розповсюджувати це відео. Як вправляти передній вивих плечового суглоба за допомогою методики Давос Як вправляти вивихи плечового суглоба: метод Стімсона © Elsevier Inc. Усі права захищено. Це відео призначене для особистого використання. Користувачам заборонено копіювати, відтворювати, ліцензувати, передписувати, продавати, надавати в оренду або розповсюджувати це відео. Коротка інформація щодо того, як управити зміщення плечового суглоба © Elsevier Inc. Усі права захищено. Це відео призначене для особистого використання. Користувачам заборонено копіювати, відтворювати, ліцензувати, передписувати, продавати, надавати в оренду або розповсюджувати це відео. Як вправляти передні вивихи плечового суглоба: Витяжка-противитяжка © Elsevier Inc. Усі права захищено. Це відео призначене для особистого використання. Користувачам заборонено копіювати, відтворювати, ліцензувати, передписувати, продавати, надавати в оренду або розповсюджувати це відео. Як вправляти передні вивихи плечового суглоба: Методика Геннепіна © Elsevier Inc. Усі права захищено. Це відео призначене для особистого використання. Користувачам заборонено копіювати, відтворювати, ліцензувати, передписувати, продавати, надавати в оренду або розповсюджувати це відео. Як вправляти передні вивихи плечового суглоба: маніпуляція з лопатками © Elsevier Inc. Усі права захищено. Це відео призначене для особистого використання. Користувачам заборонено копіювати, відтворювати, ліцензувати, передписувати, продавати, надавати в оренду або розповсюджувати це відео. Як вправляти передній вивих плечового суглоба за допомогою методики Давос Як вправляти вивихи плечового суглоба: метод Стімсона © Elsevier Inc. Усі права захищено. Це відео призначене для особистого використання. Користувачам заборонено копіювати, відтворювати, ліцензувати, передписувати, продавати, надавати в оренду або розповсюджувати це відео.