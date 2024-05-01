Їжа не впливає на всмоктування амоксициліну, але пеніцилін G слід застосовувати за 1 годину до або через 2 години після їжі. Амоксицилін загалом замінив ампіцилін для перорального застосування, оскільки амоксицилін краще всмоктується, має менше ефектів із боку шлунково-кишкового тракту, і його можна приймати рідше.

Пеніциліни швидко розподіляються в позаклітинній рідині більшості тканин, особливо за наявності запалення.

Усі пеніциліни принаймні частково виводяться із сечею, а більшість із них досягають у сечі високих рівнів. Пеніцилін G після парентерального введення швидко виділяється (період напіввиведення із сироватки крові — 0,5 години), за винятком депо-форм (бензатин або прокаїнова сіль пеніциліну G); такі форми призначені лише для глибоких в/м ін’єкцій та забезпечують тканинне депо, з якого всмоктування відбувається протягом декількох годин або декількох днів. Бензатин-пеніцилін досягає свого пікового рівня повільніше й зазвичай діє довше порівняно з прокаїн-пеніциліном. Солі прокаїну мають підвищену біодоступність, що призводить до швидшого виведення препарату. Наприклад, пеніцилін G прокаїн можна виявити в крові лише протягом 1 тижня на відміну від пеніциліну G бензатину, який можна виявити протягом 30 днів (1).