Пеніциліни є бета-лактамними антибіотиками з невідомим механізмом бактерицидної дії. Одним із можливих механізмів є активація аутолітичних ферментів, які руйнують клітинну стінку деяких бактерій.
(Див. також Загальні відомості про антибактеріальні препарати).
Пеніциліни
Пеніцилін
Шлях уведення
Природні пеніциліни
Пеніцилін G (парентеральний/водний розчин)
Парентерально
Бензатин-пеніцилін G
Парентерально (тільки в/м)
Прокаїн-пеніцилін G
Парентерально
Пеніцилін V калій
Пероральний
Амінопеніциліни
Ампіцилін
Перорально або парентерально
Ампіцилін/сульбактам
Парентерально
Амоксицилін
Пероральний
Амоксицилін/клавуланат
Пероральний
Пеніциліни, резистентні до пеніцилінази (протистафілококові)
Диклоксацилін
Пероральний
Нафцилін
Перорально або парентерально
Оксацилін
Перорально або парентерально
Пеніцилін широкого спектра дії (антипсевдомонадний)
Піперацилін/тазобактам
Парентерально
Резистентність
Деякі бактерії виробляють бета-лактамази, які інактивують бета-лактамні антибіотики; цей ефект можна блокувати додаванням інгібітора бета-лактамази.
Однак традиційні інгібітори бета-лактамази (наприклад, сульбактам, тазобактам) не завжди пригнічують такі лактамази:
бета-лактамази AmpC, які зазвичай виробляють види Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Providencia та Morganella або Pseudomonas aeruginosa
бета-лактамази розширеного спектра (ESBL), які виробляють деякі Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli та інші Enterobacterales (раніше Enterobacteriaceae)
Карбапенемази
Нові, не бета-лактамні інгібітори бета-лактамаз, такі як авібактам, релебактам і ваборбактам, активні проти AmpC, ESBL і навіть деяких карбапенемаз, наприклад карбапенемаз Klebsiella pneumoniae (KPC), які стають все поширенішими серед видів Klebsiella й інших Enterobacterales. Проте, насьогодні немає інгібіторів бета-лактамаз, активних проти метало-бета-лактамаз (MBL), таких як NDM-1 (New Delhi MBL-1), VIM (Verona Integron-encoded MBL) та IMP (іміпінем)-типу, які можуть інактивовувати всі бета-лактамні антибіотики, за винятком азтреонаму. Однак багато штамів, які виробляють MBL, також продукують інші бета-лактамази, які можуть гідролізувати азтреонам.
Фармакокінетика пеніцилінів
Їжа не впливає на всмоктування амоксициліну, але пеніцилін G слід застосовувати за 1 годину до або через 2 години після їжі. Амоксицилін загалом замінив ампіцилін для перорального застосування, оскільки амоксицилін краще всмоктується, має менше ефектів із боку шлунково-кишкового тракту, і його можна приймати рідше.
Пеніциліни швидко розподіляються в позаклітинній рідині більшості тканин, особливо за наявності запалення.
Усі пеніциліни принаймні частково виводяться із сечею, а більшість із них досягають у сечі високих рівнів. Пеніцилін G після парентерального введення швидко виділяється (період напіввиведення із сироватки крові — 0,5 години), за винятком депо-форм (бензатин або прокаїнова сіль пеніциліну G); такі форми призначені лише для глибоких в/м ін’єкцій та забезпечують тканинне депо, з якого всмоктування відбувається протягом декількох годин або декількох днів. Бензатин-пеніцилін досягає свого пікового рівня повільніше й зазвичай діє довше порівняно з прокаїн-пеніциліном. Солі прокаїну мають підвищену біодоступність, що призводить до швидшого виведення препарату. Наприклад, пеніцилін G прокаїн можна виявити в крові лише протягом 1 тижня на відміну від пеніциліну G бензатину, який можна виявити протягом 30 днів (1).
Довідковий матеріал щодо фармакокінетики
1. Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): Inadvertent use of Bicillin C-R to treat syphilis infection—Los Angeles, California, 1999-2004. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 54(9):217–219, 2005
Показання до застосування пеніцилінів
Пеніцилін G-подібні антибіотики
Пеніцилін G-подібні антибіотики (у тому числі пеніцилін V) здебільшого застосовують проти таких мікроорганізмів:
Грампозитивні бактерії
Деякі грамнегативні коки (наприклад, менінгококи)
Незначна кількість грамнегативних бацил також чутлива до високих парентеральних доз пеніциліну G. Більшість стафілококів, більшість штамів Neisseria gonorrhoeae, багато анаеробних грамнегативних бацил і приблизно 30 % Haemophilus influenzae є резистентними.
Пеніцилін G є препаратом вибору для лікування сифілісу, певних клостридіальних інфекцій і (разом із гентаміцином) ендокардиту, зумовленого чутливими ентерококами. Пеніцилін G або цефтріаксон рекомендовані для лікування стрептококового ендокардиту.
Бензатин-пеніцилін G є лікарською формою тривалої дії (лише для в/м застосування):
Чистий бензатин-пеніцилін
Суміш рівних кількостей бензатин- та прокаїн-пеніциліну G
Суміш 3:1 — 0,9 мільйона одиниць бензатин- та 0,3 мільйона одиниць прокаїн-пеніциліну G
Із 3 препаратів лише чистий бензатин-пеніцилін рекомендують застосовувати для лікування сифілісу та профілактики ревматичної гарячки. Чистий бензатин-пеніцилін і суміш рівних кількостей показані для лікування інфекцій верхніх дихальних шляхів, а також інфекцій шкіри та м’яких тканин, зумовлених чутливими стрептококами.
Амоксицилін і ампіцилін
Амоксицилін та ампіцилін є більш активними проти наступних мікроорганізмів:
Деякі грамнегативні бацили, такі як H. influenzae, E. coli та Proteus mirabilis, які не виробляють бета-лактамазу; види Salmonella і Shigella
Додавання інгібітора бета-лактамази (клавуланат або сульбактам) дає змогу застосовувати ці лікарські засоби проти стафілококів, чутливих до метициліну, H. influenzae, Moraxella catarrhalis, видів Bacteroides, E. coli та K. pneumoniae.
Пеніциліни, резистентні до пеніцилінази (протистафілококові)
Пеніциліни, резистентні до пеніцилінази (диклоксацилін, нафцилін, клоксацилін, флуклоксацилін і оксацилін) в основному застосовуються проти
Чутливих до метициліну Staphylococcus aureus, що виробляють пеніциліназу
Ці антибіотики також застосовують для лікування інфекцій, зумовлених деякими видами Streptococcus pneumoniae, стрептококами групи А та чутливими до метициліну коагулазо-негативними стафілококами.
Пеніцилін широкого спектра дії (антипсевдомонадний)
Піперацилін/тазобактам мають активність проти наступних мікроорганізмів:
Бактерії, чутливі до ампіциліну
Деякі штами Enterobacter і види Serratia
Багато штамів P. aeruginosa
Додавання інгібітора бета-лактамази посилює активність проти чутливих до метициліну S. aureus, E. coli, K. pneumoniae, H. influenzae, що виробляють бета-лактамазу, та грамнегативних анаеробних бацил, але не проти грамнегативних бацил, які виробляють бета-лактамазу AmpC або KPC, і лише частково пригнічує ESBL, яку виробляють деякі штами K. pneumoniae, E. coli та інші Enterobacterales. Пеніциліни широкого спектра дії діють синергічно з аміноглікозидами, і їх зазвичай застосовують разом із цим класом лікарських засобів для лікування інфекцій, зумовлених P. aeruginosa.
Протипоказання до застосування пеніцилінів
Пеніциліни протипоказані пацієнтам, в яких були на них серйозні алергічні реакції.
Застосування пеніцилінів під час вагітності та годування грудьми
Пеніциліни є одними з найбезпечніших антибіотиків під час вагітності. Дослідження впливу пеніциліну на репродуктивну функцію тварин не виявили ризиків для плода. Дані, пов’язані з вагітністю в людей, обмежені. За наявності медичних показань пеніциліни можна застосовувати під час вагітності. Пеніцилін G є ефективним засобом для запобігання передаванню сифілісу від матері до плода та для лікування інфекції в матері та плода.
Пеніциліни потрапляють у грудне молоко в невеликій кількості. Їх застосування зазвичай вважається сумісним із годуванням грудьми.
Побічні ефекти пеніцилінів
До побічних ефектів пеніцилінів належать:
Реакції гіперчутливості, у тому числі висипання (найчастіше)
Шлунково-кишковий дискомфорт, включаючи нудоту, блювання та діарею
Інші побічні ефекти виникають рідше.
Пероральний пеніцилін може спричинити появу чорного ворсинчастого язика, що виникає внаслідок подразнення поверхні язика та зроговіння поверхневих шарів. Це рідкісний і нешкідливий стан, який зникає після припинення прийому антибіотика.
Гіперчутливість
Більшість побічних ефектів — це реакції гіперчутливості:
Реакції негайного типу: анафілаксія (яка може призвести до смерті протягом декількох хвилин), кропив’янка й ангіоневротичний набряк (в 1–5 випадках на 10 000 ін’єкцій) та смерть (приблизно 0,3/10 000 ін’єкцій)
Відстрочені реакції: сироваткова хвороба, висипання (наприклад, макулярні, папульозні, кореподібні) та ексфоліативний дерматит (що зазвичай виникає через 7–10 днів терапії)
Більшість пацієнтів, які повідомляють про алергічну реакцію на пеніцилін, не реагують на подальше застосування пеніциліну. Ризик виникнення алергічної реакції приблизно в 10 разів вищий, ніж ризик у пацієнтів, які раніше мали алергічні реакції, хоча загалом він невеликий. Багато пацієнтів повідомляють про побічні реакції на пеніцилін, які не є насправді алергічними (наприклад, побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту, неспецифічні симптоми).
Якщо в пацієнта в анамнезі є нечіткі чи непостійні дані щодо алергії на пеніцилін, і застосування альтернативних антибіотиків не є ефективним або зручним, можна провести шкірні проби. Пацієнтам із позитивним результатом шкірної проби можна проводити десенсибілізацію, якщо немає альтернативи антибіотикам типу пеніциліну. Однак пацієнтам з анафілаксією до пеніциліну в анамнезі не слід призначати інші пеніциліни або бета-лактамні антибіотики з подібними бічними ланцюгами (у тому числі для шкірних проб), за винятком дуже рідкісних обставин, коли не вдається знайти замінник, і тоді антибіотик можна вводити під наглядом у контрольованому середовищі. У такому разі необхідні спеціальні запобіжні заходи та режими десенсибілізації.
Висипання
Висипання частіше виникають у разі застосування ампіциліну й амоксициліну, ніж у разі застосування інших пеніцилінів. У пацієнтів з інфекційним мононуклеозом часто виникають неалергічні висипання, зазвичай макулопапульозні, що з’являються через 4–7 днів лікування.
Інші побічні ефекти
Пеніциліни також можуть спричиняти
Токсичний вплив на центральну нервову систему (наприклад, судоми) в разі застосування високих доз, особливо в пацієнтів із нирковою недостатністю
Нефрит
Діарея, зумовлена Clostridioides (раніше Clostridium) difficile (псевдомембранозний коліт)
Гемолітична анемія з позитивним результатом проби Кумбса
Лейкопенія
Тромбоцитопенія
Лейкопенія найчастіше виникає в разі застосування нафциліну. Будь-який пеніцилін, який використовується у дуже високих дозах внутрішньовенно, може негативно впливати на функцію тромбоцитів і викликати кровотечу.
До інших побічних ефектів належить біль у місці в/м ін’єкцій, тромбофлебіт при багаторазовому застосуванні в одній і тій самій ділянці для в/в ін’єкцій, а також, у разі застосування пероральних лікарських форм, розлади з боку шлунково-кишкового тракту.
Міркування щодо дозування пеніцилінів
Оскільки пеніциліни, крім протистафілококових пеніцилінів (наприклад, нафциліну, оксациліну, клоксациліну, диклоксациліну), досягають високих рівнів у сечі, у пацієнтів із тяжкою нирковою недостатністю потрібно знижувати їх дози. Пробенецид пригнічує секрецію багатьох пеніцилінів у ниркових канальцях, підвищуючи їхній рівень у крові. Іноді його застосовують одночасно з цими лікарськими засобами для підтримання їхнього високого рівня в крові.