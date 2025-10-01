Candidosi (mucocutanea)

La Candida rappresenta un gruppo di circa 150 specie di lieviti. La C. albicans è responsabile di circa il 70-80% di tutte le infezioni da candida (1). Altre specie importanti sono C. auris, C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis, e C. dubliniensis.

La Candida è un lievito ubiquitario commensale che risiede innocuamente su cute e mucose finché l'umidità, il calore e le difese immunitarie locali e sistemiche compromesse forniscono un ambiente favorevole per la sua crescita.

I fattori di rischio per la candidosi comprendono:

Clima caldo e umido

Abbigliamento stretto

Scarsa igiene personale

Infrequenti cambi di pannolini o indumenti intimi nei bambini e nei pazienti anziani

Flora mucocutanea alterata conseguente a terapia antibiotica

Malattie infiammatorie (p. es., psoriasi) che coinvolgano le pieghe cutanee

Immunosoppressione risultante da glucocorticoidi e farmaci immunosoppressori, gravidanza, diabete e altre endocrinopatie (p. es., malattia di Cushing, iposurrenalismo, ipotiroidismo), discrasie ematiche, HIV avanzato, o difetti dell'immunità cellulare tipo T

La candidosi si manifesta soprattutto nelle aree intertriginose come ascelle, inguine e pieghe glutee (p. es., eritema da pannolino) e negli spazi interdigitali, sul glande del pene e nei solchi sottomammari. Tra le donne è frequente la candidosi vulvovaginale. Le infezioni ungueali e la paronichia da Candida possono svilupparsi dopo manicure non adeguata, in soggetti che lavorano in cucina ed espongono le mani continuamente all'acqua. Nelle persone obese, le infezioni da candida possono verificarsi alla piega addominale. La candidosi orofaringea è un segnale frequente di immunosoppressione locale o sistemica.

La candidiasi mucocutanea cronica è un disturbo dell'immunodeficienza primaria che tipicamente colpisce le unghie, la pelle e l'orofaringe. In alcuni casi, è collegata a mutazioni del gene AIRE, che svolge un ruolo nella tolleranza delle cellule T, e si verifica come parte della sindrome polighiandolare autoimmune di tipo 1 (APS1) in associazione con ipoparatiroidismo e morbo di Addison (chiamata anche sindrome candidosi[Candida]-endocrinopatia). È tipicamente ereditata con modalità autosomica recessiva quando si verifica come parte di una poliendocrinopatia autoimmune. La candidosi mucocutanea cronica può verificarsi anche in una forma senza altre caratteristiche sistemiche associate. Questa forma è in genere dovuta a errori congeniti dell'immunità dell'interleuchina (IL)-17 e può essere ereditata con modalità autosomica recessiva o dominante. I pazienti con candidiasi mucocutanea cronica hanno un'anergia cutanea alla Candida, risposte linfoproliferative assenti nei confronti degli antigeni Candida (ma risposte proliferative normali ai mitogeni), ma una risposta anticorpale intatta a Candida e ad altri antigeni. Essi hanno anche un'alterata immunità mediata dalle cellule T.