Lesioni cutanee peniene

La dermatite da contatto del pene è divenuta più frequente con l'uso sempre maggiore dei preservativi in lattice. La dermatite si manifesta come lesioni rosse, pruriginose, talvolta con essudazione o fissurazioni. Il trattamento consiste nell'applicazione topica di corticosteroidi e nell'utilizzo di preservativi senza lattice (escludendo quelli naturali che non forniscono un'adeguata protezione contro l'HIV). Possono essere provati in prima battuta corticosteroidi leggeri da banco e, se necessario, prodotti a media e ad alta efficacia farmacologica.