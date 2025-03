La fimosi è normale nei bambini e ordinariamente si risolve entro 5 anni d'età. Non è necessario alcun trattamento in assenza di complicanze come la balanite, le infezioni delle vie urinarie, l'ostruzione al deflusso urinario, le affezioni dermatologiche refrattarie al trattamento o il sospetto di un carcinoma.

Fimosi e parafimosi Fimosi Questa foto mostra il pene di un ragazzo con fimosi. Parafimosi Nella parafimosi, il prepuzio tirato indietro (retratto) viene intrappolato, causando gonfiore del glande.

L'applicazione, sul bordo del prepuzio e sull'area a contatto con il glande, di una crema allo 0,05% di betametasone 2 o 3 volte/die per 3 mesi rappresenta un trattamento spesso efficace. Può avere successo il delicato stiramento del prepuzio con 2 o più dita sul pene eretto per 2-3 settimane, facendo attenzione a non determinare una parafimosi. Se il trattamento conservativo è inefficace, l'indicazione chirurgica indicata è la circoncisione.

Negli adulti, la fimosi può derivare da una balanopostite o da un'irritazione prolungata. Il rischio di infezione urinaria, cancro del pene, HIV e infezioni a trasmissione sessuale aumentato. Il trattamento usuale è la circoncisione.