Si trattano le cause specifiche.

I pazienti con ritenzione di sodio spesso traggono beneficio da una restrizione dietetica di sodio. I pazienti con scompenso cardiaco devono eliminare il sale in cucina e a tavola ed evitare alimenti preparati con aggiunta di sale.

I pazienti con cirrosi avanzata o sindrome nefrotica, spesso richiedono una restrizione dietetica più severa di sodio (≤ 1 g/die). Spesso i sali di potassio vengono sostituiti con quelli di sodio per rendere la restrizione dietetica di sodio tollerabile; tuttavia, in particolare nei pazienti che assumono diuretici risparmiatori di potassio, ACE-inibitori, o bloccanti del recettore dell'angiotensina II e in quelli con patologia renale, si deve fare attenzione, perché può determinare un'iperkaliemia potenzialmente fatale.

Le persone con condizioni che comprendono la ritenzione di sodio possono anche trarre beneficio da diuretici dell'ansa o tiazidici. Tuttavia, i diuretici non devono essere somministrati solo per migliorare l'aspetto causato dall'edema. Quando si utilizzano diuretici, la perdita di potassio può essere pericolosa in alcuni pazienti; i diuretici risparmiatori di potassio (p. es., amiloride, triamterene, spironolattone, eplerenone) inibiscono il riassorbimento di sodio nel nefrone distale e nel dotto collettore. Quando usati da soli, aumentano leggermente l'escrezione di sodio. Sia il triamterene che l'amiloride sono stati associati a un tiazidico per prevenire la deplezione di potassio. Anche un ACE-inibitore in combinazione con un diuretico tiazidico riduce la perdita di potassio.

Gli inibitori del co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2) (p. es., il canagliflozin, il dapagliflozin, l'empagliflozin) riducono la glicemia nei pazienti con diabete ma inducono anche la diuresi aumentando la natriuresi e la glicosuria senza influenzare significativamente gli elettroliti sierici (1, 2, 3, 4). Essi possono essere utilizzati in pazienti con insufficienza cardiaca o sindrome nefrosica con o senza diabete.