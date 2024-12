Effetti collaterali della chemioterapia

La sindrome da lisi tumorale può comparire dopo la chemioterapia, poiché le cellule tumorali morte possono rilasciare il loro contenuto all’interno del flusso sanguigno. I prodotti di scarto delle cellule uccise, tra cui l’acido urico e gli elettroliti, possono danneggiare i reni o il cuore. La sindrome da lisi tumorale è caratteristica principalmente delle leucemie acute e dei linfomi non-Hodgkin, ma può insorgere anche dopo trattamento di altri tipi di tumore. Talvolta è possibile prevenire la sindrome da lisi tumorale somministrando allopurinolo prima e durante la chemioterapia, per evitare alti livelli di acido urico. Possono anche essere infusi liquidi per via endovenosa per stimolare i reni a espellere velocemente questi prodotti tossici.

La sindrome da rilascio di citochine, pur essendovi correlata, è diversa dalla sindrome da lisi tumorale. La sindrome da rilascio di citochine si manifesta quando un gran numero di globuli bianchi vengono attivati e rilasciano sostanze infiammatorie chiamate citochine. È una complicanza frequente delle terapie cellulari come quelle che utilizzano le cellule CAR-T e alcuni anticorpi monoclonali. I sintomi comprendono febbre, astenia, perdita di appetito, dolore muscolare e articolare, nausea, vomito, diarrea, eruzioni cutanee, respiro accelerato, cefalea, stato confusionale e allucinazioni. I livelli di ossigeno nel sangue e la pressione arteriosa possono diminuire, danneggiando gli organi. In generale, il trattamento per la forma lieve della sindrome da rilascio di citochine prevede l’alleviamento dei sintomi come febbre, dolore muscolare o affaticamento. Nei soggetti con sindrome da rilascio di citochine più grave può essere necessario ricorrere a ossigenoterapia, liquidi e farmaci per aumentare la pressione, nonché farmaci per ridurre l’infiammazione.