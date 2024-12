Farmaci alternativi per il cancro

Alcuni pazienti si affidano alla medicina alternativa, come certe piante medicinali, per trattare il cancro, in aggiunta o in sostituzione ai trattamenti standard. Tuttavia, la maggior parte dei tipi di medicina alternativa non è stata valutata in studi di ricerca. Pertanto, le conoscenze circa l’efficacia di tali rimedi alternativi nel trattamento del cancro sono molto scarse.

I pazienti possono anche ricorrere a forme di medicina alternativa o complementare per cercare di gestire gli effetti collaterali del cancro e del trattamento antitumorale. Ad esempio, l’agopuntura può aiutare a prevenire la nausea che talvolta accompagna la chemioterapia. Lo yoga e le tecniche di riduzione dello stress possono aiutare le persone a gestire l’ansia generata da una diagnosi di tumore.

L’uso di marijuana e di altre sostanze correlate (cannabinoidi) è stato legalizzato in alcuni Stati degli Stati Uniti. Queste sostanze sono talvolta utilizzate per trattare il dolore, alleviare la nausea e migliorare l’appetito dei soggetti con tumori in stadio avanzato.

Oltre al fatto che i vantaggi dei rimedi alternativi per il tumore non sono stati scientificamente provati, esistono altri problemi legati al fatto che:

I rimedi alternativi possono rivelarsi tossici.

I rimedi alternativi possono interagire con il trattamento standard, come la chemioterapia o eventuali farmaci assunti per altri disturbi, riducendone così l’efficacia.

I rimedi alternativi possono rivelarsi costosi, riducendo la capacità del soggetto di sostenere economicamente il trattamento standard.

Qualora si utilizzi la medicina alternativa al posto del trattamento standard, o si ritardi il trattamento standard, il soggetto non otterrà i benefici dimostrati apportati da quest’ultimo.

Chi ricorre alla medicina alternativa deve informare il proprio medico, perché l’uso di farmaci alternativi potrebbe essere dannoso se l’équipe medica non ne è a conoscenza.