Alimentazione e tumori

Gli antiossidanti, come la vitamina C ed E e il beta-carotene (vitamina A) fanno parte di un’alimentazione ben equilibrata. Gli studi, tuttavia, non hanno dimostrato che l’assunzione di integratori contenenti questi antiossidanti riduca il rischio di cancro. Alcune evidenze suggeriscono un possibile aumento del rischio di sviluppare alcuni tipi di tumore in caso di assunzione di alte dosi di integratori di beta-carotene e vitamina E.