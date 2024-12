Antidolorifici e semicupi

Fisioterapia della pelvi

Il medico spiega che questa condizione non è grave o potenzialmente letale.

Un episodio può essere alleviato dal passaggio di gas o con l’evacuazione o da un analgesico blando (come l’aspirina), oppure immergendo l’ano in acqua tepida (non calda), il cosiddetto semicupio. Questo viene fatto sedendosi per 10-15 minuti in una vasca riempita parzialmente oppure utilizzando un contenitore pieno di acqua calda posizionato sul water o sul bidet.

Quando i sintomi della sindrome dell’elevatore sono più intensi, è possibile che il soggetto venga sottoposto a fisioterapia pelvica.