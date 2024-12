Mortalità materna e mortalità perinatale

La mortalità perinatale si riferisce alla morte di feti e neonati in prossimità del momento del parto. Negli Stati Uniti, il tasso di mortalità perinatale nel 2021 è stato di circa 5,5 decessi su 1.000 nati vivi.

I tassi di decesso perinatale per razza ed etnia della donna erano pari a circa

5 per i bambini di donne caucasiche non ispaniche

9 per i bambini di donne di colore non ispaniche

5 per i bambini di donne ispaniche

Le cause della morte perinatale includono morte in utero e morte neonatale. Le cause della morte in utero possono essere correlate al feto, alla donna o alla placenta.

Il periodo neonatale è definito come i primi 28 giorni di vita. La maggior parte dei decessi neonatali (75%) si verifica entro 7 giorni dalla nascita (vedere Organizzazione Mondiale della Sanità: mortalità neonatale). Nel 2019, le principali cause di morte neonatale in tutto il mondo erano parto pretermine, complicanze correlate al parto (asfissia alla nascita o mancanza di respirazione alla nascita), infezioni e difetti congeniti.