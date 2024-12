Introduzione alle complicanze del travaglio e del parto

Di solito, il travaglio e il parto avvengono senza alcun problema. I problemi gravi sono relativamente rari e di solito i medici sono in grado di individuarli e trattarli. Visite regolari con un medico o un’ostetrica abilitata durante la gravidanza sono importanti per avere una gravidanza sana e per identificare eventuali problemi. Alcuni problemi si sviluppano improvvisamente e inaspettatamente, quindi le gestanti devono chiamare il proprio medico o l’ostetrica se qualcosa sembra non andare come dovrebbe (come sanguinamento, diminuzione del movimenti fetali).

Esempi di problemi (complicanze) che possono svilupparsi o diventare evidenti solo dopo che inizia il travaglio o durante il parto includono:

Quando compaiono complicanze, potrebbero essere necessarie delle alternative al travaglio spontaneo e al parto vaginale. Tra questi troviamo:

Travaglio iniziato con farmaci (induzione del travaglio)

Forcipe o ventosa ostetrica (detto parto vaginale operativo) per estrarre il bambino

Parto cesareo