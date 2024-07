Ormone della crescita

Bifosfonati

Denosumab

Talvolta integratori di vitamina D

Non esiste una cura per l’osteogenesi imperfetta, ma sono disponibili trattamenti per gestire i sintomi e alcune complicanze.

Le iniezioni di ormone della crescita possono favorire la crescita e rafforzare le ossa dei bambini affetti da OI di tipo I e IV.

Un tipo di farmaco chiamato bifosfonato può contribuire a rafforzare le ossa e ridurre il dolore e la frequenza delle fratture. I bifosfonati possono essere somministrati per via endovenosa (pamidronato) o per via orale (alendronato).

Il denosumab è un farmaco simile ai bifosfonati, in quanto aiuta a prevenire la perdita ossea. Può essere utile in alcuni soggetti affetti da osteogenesi imperfetta.

La vitamina D è un ormone che aiuta l’organismo ad assorbire calcio e fosforo, essenziali per avere ossa sane. Se i soggetti affetti da osteogenesi imperfetta non possiedono una quantità sufficiente di vitamina D (carenza di vitamina D), i medici prescrivono integratori di vitamina D.

Il trattamento delle fratture è simile a quello usato per i bambini non affetti da questa patologia. Le ossa fratturate, tuttavia, possono deformarsi o presentare difetti di crescita. Di conseguenza, nei bambini con fratture multiple, l’accrescimento corporeo può essere sempre stentato e sono, altresì, frequenti le deformità. Può essere necessario ricorrere a stabilizzatori metallici interni.

La fisioterapia e la terapia occupazionale possono aiutare a prevenire le fratture e a migliorare la funzionalità. Al fine di prevenire le fratture è importante prendere precauzioni che evitino anche i minimi traumi.

Alcuni bambini con perdita dell’udito possono essere aiutati mediante un impianto cocleare (un dispositivo che converte le onde sonore in segnali elettrici inviati a elettrodi impiantati nell’orecchio interno).