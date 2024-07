Panoramica sulle patologie del tessuto connettivo nei bambini

Il tessuto connettivo è il tessuto resistente, spesso fibroso, che tiene unite le strutture dell’organismo fornendo sostegno ed elasticità. Muscoli, ossa, cartilagine, legamenti e tendini sono costituiti principalmente da tessuto connettivo. Il tessuto connettivo è presente anche in altre parti dell’organismo, come cute e organi interni. Le caratteristiche del tessuto connettivo e dei tipi di cellule in esso presenti variano in base alla sede. è, inoltre, resistente e, di conseguenza, in grado di sopportare peso e tensione.

Esistono oltre 200 patologie a carico del tessuto connettivo. Tra le patologie specifiche discusse in questa sede troviamo

Alcune non hanno una causa chiara e altre sono ereditarie. Alcune patologie ereditarie causano un’anomala formazione di tessuto connettivo in tutto l’organismo. Le patologie ereditarie del tessuto connettivo si manifestano nell’infanzia, ma persistono per tutta la vita.