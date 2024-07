I sintomi della sindrome di Marfan possono essere lievi o gravi. In molti casi la sindrome di Marfan è asintomatica. Alcuni non hanno sintomi da bambini, ma li sviluppano in età adulta.

I soggetti con sindrome di Marfan possono presentare:

statura insolitamente alta

dita lunghe e sottili e braccia lunghe, con un’apertura delle braccia superiore all’altezza

sterno di forma insolita e che protrude all’esterno più del normale

articolazioni allentate

piedi piatti

ginocchia che si piegano all’indietro

parte alta della colonna vertebrale curva in avanti in modo anomalo (cifoscoliosi)

Possono anche avere problemi cardiaci, polmonari e oculari quali: