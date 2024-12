Test genetici

A volte una biopsia muscolare

I medici sospettano la diagnosi di distrofia di Emery-Dreifuss in base ai sintomi e all’anamnesi familiare del bambino.

Per confermare la diagnosi in genere i medici eseguono esami del sangue per misurare i livelli nel sangue dell’enzima creatinchinasi, studi elettrici della funzione muscolare (elettromiografia) e test genetici. Se i test genetici non confermano la diagnosi, può essere eseguita quindi una biopsia muscolare (l’esame al microscopio di un campione del tessuto muscolare debole).