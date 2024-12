Miopatie congenite

Sintomi di debolezza

Biopsia muscolare

La diagnosi di miopatia congenita si basa sui caratteristici sintomi di debolezza causati da ciascun tipo specifico.

I medici confermano la diagnosi prelevando un campione del tessuto muscolare indebolito per eseguire la biopsia (un lembo di tessuto viene prelevato per essere analizzato al microscopio). A volte i medici eseguono un esame di diagnostica per immagini (RMI) dei muscoli.

Sono state identificate mutazioni nei geni che causano molte delle diverse forme di miopatia congenita, pertanto i medici possono eseguire test del DNA a seconda dei risultati di altri esami.