I sintomi della distrofia muscolare facio-scapolo-omerale iniziano di solito a un’età compresa tra i 7 e i 20 anni e si sviluppano gradualmente. Ne sono sempre interessati i muscoli del volto e della spalla e il bambino ha difficoltà a fischiare, a strizzare le palpebre o a sollevare le braccia. Alcuni soggetti affetti dal disturbo presentano un piede cadente (la punta del piede è rivolta verso il basso). I soggetti incorrono spesso in perdite dell’udito e problemi della vista.

Solo di rado l’indebolimento è grave: molti soggetti non sono colpiti da disabilità e hanno un’aspettativa di vita normale. Tuttavia, altre persone devono usare una sedia a rotelle in età adulta. In una forma che si sviluppa durante l’infanzia, i bambini presentano debolezza muscolare e grave disabilità che progrediscono rapidamente.