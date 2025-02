Descrizione di un attacco

Livello di potassio nel sangue durante un attacco

Test da sforzo

Test genetici

Per il medico, la guida migliore alla diagnosi di paralisi periodica familiare è la descrizione della crisi tipica da parte del paziente. Se possibile, il medico preleva del sangue durante una crisi per rilevare i livelli di potassio. Se tali livelli risultano anomali, vengono condotti ulteriori esami per assicurarsi che ciò non dipenda da altri fattori.

In passato la diagnosi si basava su test provocativi, che prevedono la somministrazione per via endovenosa di farmaci che aumentano o diminuiscono il livello di potassio nel sangue, per vedere se provocano o causano un attacco. I test provocativi possono tuttavia causare gravi effetti collaterali, come paralisi dei muscoli respiratori o anomalie del ritmo cardiaco. I test provocativi sono stati pertanto sostituiti da un test da sforzo, più sicuro.

Nel test da sforzo il soggetto esegue un’attività fisica intensa su un solo muscolo per 2-5 minuti per verificare se il muscolo si indebolisce. I medici registrano l’attività elettrica del muscolo prima e dopo l’attività fisica per determinare se è stata influenzata.

Possono essere effettuati test genetici per identificare mutazioni nei geni interessati.