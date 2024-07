Il cranio del neonato è formato da varie ossa diverse. Nei primi due anni queste ossa sono solo collegate in modo non rigido. Successivamente, le ossa si fondono in un unico osso solido. Tuttavia prima che si fondano, un aumento della pressione del liquido all'interno del cervello può allontanare le ossa l’una dall’altra. Questo meccanismo impedisce alla pressione arteriosa di diventare pericolosamente alta, ma fa aumentare le dimensioni della testa del bambino. Il cranio dei bambini più grandi e degli adulti non può espandersi, pertanto l’aumento della pressione danneggia il cervello e può diventare rapidamente fatale.

Di seguono sono elencate alcune cause di accumulo di liquido nel cervello:

Difetti congeniti del cervello

Sanguinamento nel cervello

Tumori cerebrali

Infezioni cerebrali

L’idrocefalo può svilupparsi nei bambini prima o dopo la nascita.