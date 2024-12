Difetti delle dita di mani e piedi

Prima della nascita, ecografia

Dopo la nascita, radiografie

A volte test genetici

Prima della nascita i medici sono talvolta in grado di diagnosticare questi difetti durante gli esami ecografici di routine raccomandati per tutte le gestanti.

Dopo la nascita, in genere il medico prescrive radiografie e può eseguire altri esami di diagnostica per immagini per stabilire quali ossa sono interessate.

Quando difetti simili sono presenti in un familiare del bambino o se i medici sospettano che il bambino abbia una sindrome genetica, questi può essere valutato da un genetista, un medico specializzato in genetica (la scienza dei geni e del modo in cui certe qualità o tratti vengono trasmessi dai genitori alla prole). Possono essere eseguiti test genetici di un campione di sangue del bambino per ricercare anomalie cromosomiche e genetiche. Questi esami possono aiutare i medici a stabilire se la causa è una specifica malattia genetica e ad escluderne altre.