In genere i medici eseguono un intervento chirurgico per asportare la cistifellea.

Il paziente viene ricoverato in ospedale e non può bere né mangiare. Inoltre i medici somministrano:

Liquidi per via endovenosa

Antibiotici

Farmaci analgesici

Generalmente, si interviene rapidamente asportando la cistifellea (entro 24-48 ore dall’insorgenza dei sintomi) se il paziente:

è affetto da colecistite acuta e il rischio di un intervento chirurgico è basso

anziani

hanno il diabete

può essere soggetto a complicanze

presenta una colecistite alitiasica

A volte si somministrano liquidi per via endovenosa, antibiotici e antidolorifici, e attende qualche settimana o più prima di procedere all’intervento chirurgico. Nella maggior parte dei casi, però, è preferibile eseguire prima l’intervento chirurgico,

generalmente in laparoscopia. I medici eseguono un forellino nell’addome e inseriscono un catetere rigido dotato di telecamera (laparoscopio) per vedere l’interno del corpo. Quindi eseguono ancora uno o due fori per inserire gli strumenti necessari per asportare la cistifellea, che viene estratta dal foro più piccolo.