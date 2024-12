In genere, i calcoli biliari che non causano sintomi non hanno bisogno di essere trattati.

Per il trattamento dei calcoli biliari che causano dolore, il medico può eseguire un intervento chirurgico per asportare la cistifellea. In genere, i medici eseguono questo intervento in laparoscopia. I medici eseguono un forellino nell’addome e inseriscono un catetere rigido dotato di telecamera (laparoscopio) per vedere l’interno del corpo. Quindi eseguono ancora uno o due fori per inserire gli strumenti necessari per asportare la cistifellea, che viene estratta dal foro più piccolo.

A volte, se non si tratta di un’emergenza e se l’intervento chirurgico potrebbe essere rischioso, il paziente riceve farmaci per tentare di rompere e sciogliere lentamente i calcoli biliari. Questi farmaci non sempre funzionano.