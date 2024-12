Qual è il trattamento per le infezioni renali?

Il medico:

Somministra antibiotici per un periodo di 5-14 giorni.

Preleva un altro campione di urine al termine della terapia antibiotica per accertarsi che l’infezione sia scomparsa.

Potrebbe essere necessario ricoverare il soggetto per alcuni giorni per somministrargli antibiotici direttamente in vena se:

Il soggetto ha vomito intenso

Il soggetto è disidratato (ovvero ha una quantità di acqua molto scarsa nell’organismo)

Il soggetto ha una malattia che indebolisce il sistema immunitario, come alcuni tumori, il diabete o l’AIDS

Il soggetto presenta segni di infezione grave, come ipotensione o stato confusionale

Una volta dimesso dall’ospedale, il soggetto deve continuare la terapia antibiotica a casa.

Se il soggetto ha calcoli renali o un problema all’uretra, il medico tratta questi disturbi.