I calcoli piccoli che non causano un blocco o un’infezione non hanno bisogno di essere trattati. Spesso il calcolo viene espulso spontaneamente. Il soggetto potrebbe avere bisogno di un antidolorifico.

I calcoli più grandi in genere non fuoriescono da soli. Il soggetto ha bisogno di un antidolorifico. Se il calcolo non viene espulso, di solito è necessario che venga asportato dal medico. Per rimuoverlo esistono vari metodi:

Utilizzare delle potenti onde sonore per frantumare il calcolo (una procedura detta litotrissia)

Utilizzare una sonda per rimuovere il calcolo

Quando utilizzano una sonda per rimuovere il calcolo, i medici possono:

Inserire la sonda nell’uretra

Inserire la sonda nel rene attraverso un taglietto (incisione) nella schiena

Una volta inserita la sonda, il medico può asportare il calcolo servendosi di essa. Oppure potrebbe essere necessario frantumarlo con un laser o con altri metodi come la litotrissia a onde d’urto. I frammenti del calcolo vengono poi espulsi con l’urina.

Generalmente, i medici hanno bisogno di vedere di cosa è composto il calcolo dopo averlo frantumato. Pertanto, chiedono al paziente di urinare in un colino per raccogliere i frammenti di calcolo che quindi consegnano al medico che li sottopone ad analisi.