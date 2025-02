Come viene trattata l’orticaria?

Il medico potrebbe non aver bisogno di trattare l’orticaria se scompare da sola dopo un giorno o due e non si ripresenta. Se è chiaro cosa abbia causato l’orticaria, il medico chiederà di evitare quella sostanza. Per ridurre i sintomi, il medico può:

Chiedere di fare il bagno con acqua fredda, non grattarsi e indossare abiti comodi e larghi fino alla scomparsa dell’orticaria

Prescrivere dei farmaci, come pillole antistaminiche o a base di corticosteroidi per trattare il prurito, in base alla gravità dei sintomi

Chiedere di interrompere l’assunzione dei farmaci, se possibile, per stabilire se ciò sia d’aiuto

Le pillole antistaminiche possono rendere assonnati, in particolare se si è anziani. Prestare attenzione nell’usarle se bisogna guidare o usare apparecchi elettrici. D’altro canto, gli antistaminici possono aiutare a dormire di notte.