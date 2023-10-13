Alcuni microrganismi che causano la gastroenterite
Microrganismo
Fonti comuni
Sintomi
Uso di antibiotici/farmaci antivirali
Astrovirus
Trasmissione oro-fecale*
Diarrea lievemente acquosa
Vomito e febbre
I sintomi iniziano 3-4 giorni dopo aver contratto l’infezione
Di solito dura 2-7 giorni
Simile al rotavirus
Non vengono somministrati né antibiotici né farmaci antivirali.
Consumo di carne contaminata (specialmente pollame poco cotto)
Consumo di acqua contaminata o latte non pastorizzato
Occasionalmente, trasmissione da parte di cani o gatti con diarrea
Diarrea acquosa e, talvolta, emorragica
Di solito dura circa 1 settimana
Paralisi temporanea (sindrome di Guillain-Barre) o artrite possono verificarsi nelle settimane successive alla scomparsa dell'infezione
Gli antibiotici somministrati nello stadio precoce della malattia possono ridurre la durata dei sintomi (ad esempio azitromicina o ciprofloxacina).
Clostridioides difficile (C. diff.)
Spesso dovuto alla proliferazione batterica di C. difficile in soggetti che hanno assunto antibiotici
Diarrea che varia da feci lievemente molli a diarrea emorragica
Di solito compare 5-10 giorni dopo l’avvio della terapia antibiotica, ma può insorgere anche il primo giorno o fino a 2 mesi più tardi
Si sospende la terapia con l’antibiotico che ha causato la malattia.
Si somministrano vancomicina o fidaxomicina per via orale.
Ai pazienti che non tollerano vancomicina e fidaxomicina si può somministrare metronidazolo per via orale.
Ai pazienti possono anche essere prescritti probiotici assunti sotto forma di capsule orali o clisteri, per ripopolare i batteri intestinali ai livelli normali.
Assunzione di cibi o acqua contaminati
Contatto umano
Esposizione all’acqua per scopi ricreativi
I pazienti immunodepressi sono particolarmente sensibili
Diarrea acquosa e talvolta dolori addominali crampiformi, nausea, affaticamento e vomito
Di solito dura 1-2 settimane
Talvolta si somministrano farmaci antiparassitari (ad esempio nitazoxanide).
Consumo di cibi o acqua contaminati
Sesso oro-anale con un partner infetto
Talvolta diarrea emorragica, dolori addominali crampiformi, perdita di peso e febbre della durata di 1-3 settimane
Può causare infezione del fegato e di altri organi
Si somministrano farmaci antiparassitari (ad esempio metronidazolo o tinidazo dopodiché iodochinolo o paromomicina).
Escherichia coli enteroemorragico (più comunemente E. coli O157:H7)
Consumo di cibi contaminati non preparati correttamente, come carne di manzo macinata poco cotta, latte o succhi non pastorizzati o acqua non trattata
Nuoto in piscine, laghi o parchi acquatici contaminati
Contatto umano
Contatto con animali infetti e successivo contatto tra dita e bocca
Crampi addominali improvvisi, diarrea acquosa che solitamente diventa emorragica entro 1-3 giorni
Può insorgere sindrome emolitico-uremica, una complicanza grave
Non vengono somministrati antibiotici, poiché aumentano il rischio di sviluppare sindrome emolitico-uremica.
Escherichia coli enterotossigeno (responsabile della diarrea del viaggiatore)
Consumo di cibi o acqua contaminati
Frequente diarrea acquosa, nausea, vomito, crampi addominali
I sintomi compaiono da 12 a 72 ore dopo l’ingestione di cibo o acqua contaminati
Di solito dura 3-5 giorni
Gli antibiotici (ad esempio, ciprofloxacina o levofloxacina) possono ridurre la durata della malattia.
L’azitromicina viene impiegata nella popolazione pediatrica.
Consumo di cibi o acqua contaminati
Contatto umano, in particolare negli asili
Diarrea acquosa, nausea, vomito e perdita dell’appetito
I sintomi compaiono da 1 a 14 giorni (in media 7 giorni) dopo l’infezione
La malattia può avere una durata più lunga (da parecchi giorni a diverse settimane), con feci maleodoranti, gonfiore addominale, flatulenza, affaticamento e perdita di peso
Si somministrano farmaci antiparassitari (ad esempio tinidazolo, metronidazolo o nitazoxanide).
Adenovirus intestinale (enterico)
Trasmissione oro-fecale*
Goccioline respiratorie
Diarrea acquosa frequente della durata di 1-2 settimane
Vomito in forma lieve insorge 1-2 giorni dopo l’inizio della diarrea
La febbre si sviluppa nel 50% dei casi
I sintomi iniziano 3-10 giorni dopo aver contratto l’infezione
Generalmente ha una durata di almeno 10 giorni
Non vengono somministrati né antibiotici né farmaci antivirali.
Consumo di cibi o acqua contaminati
Si può diffondere facilmente per contatto umano per via oro-fecale*
Frequente diarrea acquosa, specialmente negli adulti
Vomito, soprattutto nei bambini
Crampi allo stomaco, febbre, cefalea e dolori diffusi
I sintomi iniziano 1-2 giorni dopo aver contratto l’infezione
Di solito dura da 1 a 3 giorni
Non vengono somministrati né antibiotici né farmaci antivirali.
Trasmissione oro-fecale*
Frequente diarrea acquosa
Nei bambini la diarrea può causare grave disidratazione e perfino la morte
Vomito
Febbre superiore a 39 °C
I sintomi iniziano 1-3 giorni dopo aver contratto l’infezione
Nei lattanti e nei bambini piccoli può durare da 5 a 7 giorni
Non vengono somministrati né antibiotici né farmaci antivirali.
Consumo di cibo contaminato
Contatto con rettili (ad esempio, iguana, serpente e tartaruga), volatili o anfibi (ad esempio, rane e salamandre)
Febbre alta, stanchezza estrema, crampi addominali, nausea, vomito, diarrea che può essere emorragica o meno
I sintomi solitamente durano da 1 a 4 giorni
Di solito gli antibiotici vengono somministrati solo ai soggetti con malattia grave o a quelli con compromissione del sistema immunitario.
Contatto umano, specialmente negli asili
Possono essere lievi o gravi
Nei casi lievi, febbre leggera, diarrea acquosa
Nei casi gravi, febbre alta, estrema stanchezza, forti crampi addominali, evacuazione dolorosa di feci contenenti sangue e muco
Nei bambini la diarrea può causare grave disidratazione e perfino la morte
Negli adulti, senza trattamento i sintomi solitamente durano circa 4-8 giorni nei casi lievi e 3-6 settimane nei casi gravi
Nella maggior parte dei bambini i sintomi si risolvono entro la seconda settimana
Per le infezioni leggere che colpiscono adulti sani, normalmente non sono necessari gli antibiotici.
Ai soggetti molto piccoli o molto anziani, con un sistema immunitario indebolito o con infezione da moderata a grave, si somministrano antibiotici (per esempio azitromicina e ceftriaxone).
Staphylococcus aureus (vedere anche Intossicazione alimentare da stafilococchi)
Bacillus cereus
Cibo contaminato da tossine prodotte dai batteri
Nausea grave, vomito e diarrea
I sintomi compaiono da 30 minuti a 8 ore dopo l’ingestione del cibo contaminato e si attenuano nell’arco di 24 ore
Solitamente non si somministra cura antibiotica.
Consumo di cibi o acqua contaminati
Diarrea acquosa indolore e vomito
Può causare notevole perdita di liquidi e shock
Si somministrano antibiotici (ad esempio ciprofloxacina o doxiciclina).
Sono disponibili vaccini per gli adulti.
Altri tipi di Vibrio
Crostacei
Diarrea acquosa, spesso con scarsa nausea o vomito
Si somministrano antibiotici (ad esempio ciprofloxacina o doxiciclina).
* Nella trasmissione oro-fecale l’infezione si verifica quando un soggetto si tocca la bocca dopo aver toccato un oggetto (come un pannolino o un giocattolo) contaminato da feci infette.