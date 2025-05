Lesione epatica

Talvolta, intervento chirurgico o altre procedure per controllare il sanguinamento

Alcune volte le lesioni epatiche guariscono senza trattamento. Tuttavia, l’ospedalizzazione e la stretta osservazione sono obbligatorie per garantire che l’emorragia non peggiori. Talvolta i medici somministrano trasfusioni di sangue. Se l’emorragia peggiora o non si arresta abbastanza presto, i medici dapprima tentano di sigillare i vasi sanguinanti senza chirurgia, inserendo un sottile catetere in plastica attraverso l’inguine fino al fegato, quindi iniettano sostanze sigillanti per chiudere i vasi. Se questa procedura non ferma l’emorragia si passa alla chirurgia. Se l’emorragia risulta grave sin dall’inizio, si procede al più presto con l’intervento chirurgico in quanto, in tali casi, la sigillatura non chirurgica dei vasi sanguigni raramente è efficace.