I sintomi delle lesioni della colonna vertebrale e del midollo spinale dipendono dalla sede della lesione e dalla gravità del danno. I sintomi includono:

Dolore al collo o alla schiena

Debolezza o paralisi (incapacità di muovere una parte del corpo)

Perdita di sensibilità (intorpidimento)

Difficoltà nel controllo della minzione o della defecazione

Le parti del corpo interessate dipendono dal punto in cui il midollo spinale è stato lesionato. Ad esempio, se il midollo spinale è stato danneggiato a livello lombare, si può perdere il movimento e la sensibilità delle gambe, ma essere comunque in grado di usare le braccia. Ma se il midollo spinale è stato danneggiato a livello del collo, possono essere interessate sia le braccia che le gambe. Se il midollo spinale è stato danneggiato nella parte alta del collo, potrebbe non essere possibile respirare senza assistenza.

La debolezza e l’intorpidimento possono durare per un breve periodo di tempo o essere permanenti.