Lesioni da elettricità

Valutazione medica

Il medico controlla se siano presenti ustioni, fratture, lussazioni e lesioni del midollo spinale o altri traumi.

La maggior parte delle persone che sono asintomatiche, non presentano cardiopatie note e sono state esposte solo brevemente a bassi livelli di corrente, nonché le donne non in gravidanza, non richiedono analisi né monitoraggio. In alcune persone si esegue un elettrocardiogramma (ECG) per controllare il battito cardiaco. In altre può essere necessario l’esame delle urine e del sangue. Se il paziente è incosciente, possono essere necessari esami di diagnostica per immagini, come la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica (RMI) cerebrali.