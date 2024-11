Toxoplasmosis

Pirimetamina associata a sulfadiazina, clindamicina o atovaquone, in aggiunta a leucovorin; in alternativa si impiega il trimetoprim-sulfametoxazolo

Per le infezioni oculari, farmaci efficaci contro la toxoplasmosi e un corticosteroide

La maggior parte delle persone infette asintomatiche con un sistema immunitario competente non richiede trattamento.

Le persone con sintomi di toxoplasmosi possono essere trattate con pirimetamina, sulfadiazina e leucovorin. Il leucovorin viene somministrato per proteggere dalla ridotta produzione di cellule del sangue nel midollo osseo, che è un effetto collaterale della pirimetamina. A coloro che non possono assumere sulfadiazina, in sostituzione possono essere prescritti clindamicina o atovaquone. Quando la pirimetamina non è disponibile, si utilizza il trimetoprim-sulfametoxazolo.

Se il sistema immunitario funziona normalmente, il trattamento solitamente prosegue per poche settimane.

Le persone con AIDS o altre patologie che indeboliscono il sistema immunitario ricevono gli stessi farmaci, ma rimangono in terapia più a lungo (solitamente per almeno 6 settimane), fino alla scomparsa di tutti i segni dell’infezione. Le recidive sono comuni e vi sono diverse opzioni di terapia di mantenimento cronica, che viene continuata fino al rafforzamento delle difese immunitarie.

Nei malati di AIDS, la toxoplasmosi tende a recidivare, quindi i farmaci per controllarla vengono continuati a tempo indeterminato, eccetto quando si ottiene un miglioramento del sistema immunitario (indicato da un aumento della conta dei CD4 a livelli accettabili). Il medico si assicura di impiegare i farmaci antiretrovirali più efficaci.

Per l’infezione oculare possono venire somministrate pirimetamina e sulfadiazina (o clindamicina) in aggiunta a leucovorin. Il trimetoprim-sulfametoxazolo è un’alternativa. Solitamente, per ridurre l’infiammazione intraoculare si somministra contemporaneamente prednisone o un altro corticosteroide.

Le donne che contraggono la toxoplasmosi durante la gravidanza devono consultare un medico specializzato nella toxoplasmosi in gravidanza. La scelta dei farmaci è una decisione complessa e dipende da quando la donna in gravidanza contrae l’infezione (in quale trimestre) e dall’eventuale infezione del feto. La pirimetamina può causare difetti congeniti e non viene utilizzata durante il 1º trimestre di gravidanza. In tale periodo, per prevenire la diffusione della toxoplasmosi dalla madre al feto può venire impiegata la spiramicina (un antibiotico). La spiramicina non è disponibile in commercio negli Stati Uniti.

Ai neonati infettati prima della nascita di solito vengono somministrate pirimetamina, sulfadiazina e leucovorin per un anno dopo la nascita.