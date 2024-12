Un aborto spontaneo all’inizio della gravidanza può sembrare un ciclo mestruale normale. Se la gravidanza non è ancora nota, probabilmente non si sa di aver subito un aborto.

Altre volte i sintomi sono ovvi:

Sangue rosso brillante o rosso scuro

Crampi

Fuoriuscita di grossi coaguli e pezzi di tessuto

All’inizio si può avere un sanguinamento ridotto, simile al ciclo mestruale. Man mano che l’aborto continua, di solito il sanguinamento peggiora. Il sangue può essere di colore rosso vivo o rosso scuro. Talvolta si osservano anche coaguli di sangue. Possono essere presenti crampi che possono peggiorare man mano che l’utero espelle i vari residui della gravidanza.

Chiamare immediatamente il medico in caso di qualsiasi sanguinamento durante la gravidanza. Non tutti i sanguinamenti durante la gravidanza sono indicativi di un aborto. In circa la metà dei casi la gravidanza prosegue senza problemi. Tuttavia, il medico deve fare un controllo per accertare se ci sia stato un aborto o meno. Se vengono eliminati grossi coaguli e frammenti di tessuto, conservarli in un contenitore o avvolgerli in un asciugamano per farli esaminare dal medico.