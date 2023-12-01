Che cos’è l’ecografia (ultrasonografia)?
L’ecografia è un esame di diagnostica per immagini sicuro che utilizza le onde sonore per creare un’immagine in movimento dell’interno del corpo. L’ecografia non utilizza radiazioni (raggi X). L’ecografia viene detta anche ultrasonografia o sonogramma.
L’ecografia è indolore e molto sicura, anche per una donna in gravidanza.
Questa procedura è in grado di mostrare delle parti del corpo in movimento, come ad esempio il cuore che batte
Quando si ricorre all’ecografia?
Il medico può usare l’ecografia per rilevare neoformazioni nel collo, nelle mammelle, nell’inguine, nelle braccia o nelle gambe. L’ecografia può aiutare a distinguere tra una cisti (una sacca piena di liquido) e un tumore solido. Inoltre, l’ecografia può mostrare problemi agli organi addominali, della zona del bacino (pelvica) e del torace, come ad esempio:
Aree del cuore di dimensioni o forma anomale
Calcoli od ostruzioni nella cistifellea
Tumori
Se i medici hanno bisogno di prelevare un campione di un tumore o di un’altra neoformazione, possono utilizzare l’ecografia come guida.
Se una donna è incinta, spesso il medico fa un’ecografia per verificare la crescita e lo sviluppo fetale.
Tipi speciali di ecografia per problemi cardiovascolari
L’ecografia Doppler mostra il cuore e il sangue in movimento, pertanto i medici possono vedere:
Problemi relativi al battito cardiaco
Problemi relativi al flusso del sangue nei vasi sanguigni
L’ecocolordoppler mostra la direzione in cui sta scorrendo il sangue:
Verso gli organi del corpo
Verso tumori o altre neoformazioni
Nella testa e nel collo, per scoprire quale sia la possibilità di un soggetto di avere un ictus
Che cosa succede durante un’ecografia?
Prima dell’esame
Se il medico deve fare un’ecografia della zona addominale, in genere chiede al paziente di non mangiare o bere per varie ore prima dell’esame. Tuttavia, se deve fare un’ecografia degli organi riproduttivi femminili (o della prostata negli uomini), potrebbe chiedere al soggetto di bere acqua per riempire la vescica.
Durante l’esame
Il soggetto è disteso su un lettino
Il medico applica del gel sulla cute della parte del corpo che desidera osservare
Quindi fa scivolare un piccolo dispositivo a manipolo sulla cute
Il dispositivo invia delle onde sonore nell’organismo e registra come tali onde rimbalzino sugli organi interni
Le onde sonore hanno un tono così acuto che è impossibile udirle
Un computer trasforma le onde sonore in un’immagine ferma o in un video dell’interno del corpo
Per alcuni esami, il medico può inserire il dispositivo nel corpo: ad esempio, può inserirlo nella vagina per acquisire immagini dell’utero di una donna incinta, oppure nell’ano per acquisire immagini della prostata alla ricerca di un tumore.
Quali sono i problemi dell’ecografia?
Le onde sonore non causano alcun danno
L’inserimento del dispositivo in vagina o nel retto può essere fastidioso
Le ossa o i gas possono bloccare l’ecografia