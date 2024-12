CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

I FATTI IN BREVE

La tiroide è una ghiandola che si trova nel collo, al di sotto del pomo di Adamo.

La tiroide rilascia gli ormoni tiroidei. Questi ormoni controllano la velocità dei processi chimici dell’organismo (il metabolismo). Quasi ogni cellula dell’organismo necessita degli ormoni tiroidei. Gli ormoni tiroidei aiutano a controllare, tra l’altro:

La rapidità con cui si bruciano le calorie

La frequenza dei battiti cardiaci

La temperatura corporea

Per produrre gli ormoni tiroidei, la tiroide ha bisogno di iodio. La quantità di iodio necessaria è minima; tuttavia, se la tiroide non riceve iodio, non produrrà una quantità sufficiente di ormoni tiroidei.

Sede della tiroide

Cos’è l’ipotiroidismo? L’ipotiroidismo si ha quando la tiroide non produce una quantità sufficiente di ormoni tiroidei. L’ipotiroidismo è frequente, soprattutto tra gli anziani e, in particolare, tra le donne

La causa più comune di ipotiroidismo è una malattia chiamata tiroidite di Hashimoto

È possibile sentirsi stanchi, pigri e sentire freddo

L’ipotiroidismo di solito si sviluppa lentamente

La presenza di ipotiroidismo può essere confermata dagli esami del sangue

Potrebbe essere necessario assumere pillole di ormoni tiroidei per il resto della vita

Quali sono le cause dell’ipotiroidismo? Le cause dell’ipotiroidismo includono: Tiroidite di Hashimoto

Intervento chirurgico o radioterapia per rimuovere la tiroide o bloccarne il funzionamento

Carenza di iodio

Problemi all’ipofisi Nella tiroidite di Hashimoto, il sistema immunitario dell’organismo attacca erroneamente la tiroide. Questo tipo di malattia è definita una malattia autoimmune. La carenza di iodio è rara nei Paesi moderni. La maggior parte dei Paesi aggiunge un po’ di iodio al sale, in modo che tutti ne assumano a sufficienza. Lo iodio è presente anche nel pesce. I soggetti in alcuni Paesi poveri lontani dal mare sono a rischio di non assumere abbastanza iodio. L’ipofisi nel cervello produce un ormone chiamato TSH che stimola la tiroide a produrre gli ormoni tiroidei. In presenza di un problema dell’ipofisi, è possibile non produrre TSH, con conseguente ipotiroidismo. Chi può ammalarsi di ipotiroidismo? Praticamente chiunque può ammalarsi di ipotiroidismo, ma è più frequente nei soggetti anziani. Talvolta l’ipotiroidismo può insorgere in: Neonati

Donne durante o subito dopo la gravidanza

Persone affette da altre malattie autoimmuni come l’artrite reumatoide

Quali sono i sintomi dell’ipotiroidismo? La produzione di una quantità insufficiente di ormoni tiroidei causa il rallentamento delle funzioni dell’organismo, con conseguenti alterazioni dell’aspetto fisico, del modo di parlare o delle sensazioni avvertite da una persona. I sintomi che interessano l’aspetto fisico o il modo di parlare di una persona possono includere: Gonfiore degli occhi e del viso, palpebre cadenti

Capelli sottili, aridi e stopposi

Pelle ispessita, ruvida, secca, squamosa

Voce roca e linguaggio rallentato I sintomi che interessano le sensazioni avvertite da una persona possono includere: Stipsi

Tendenza a sentire sempre freddo

Formicolio o dolore alle mani

Battito cardiaco rallentato

Stato confusionale, amnesia e depressione Se non trattato, l’ipotiroidismo può anche causare: insufficienza cardiaca

Coma

Decesso Negli anziani, lo stato confusionale e la smemoratezza possono essere scambiate per la malattia di Alzheimer o per alcuni altri tipi di demenza.

Come viene diagnosticato l’ipotiroidismo? Il medico prescriverà: Esami del sangue per la funzione tiroidea

Talvolta esami di diagnostica per immagini della tiroide