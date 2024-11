Probabilmente la gestante rimane in ospedale, almeno all’inizio

Deve rimanere a letto ed essere monitorata attentamente fino a quando il feto cresce sufficientemente da poter essere fatto nascere in sicurezza (attorno a 36 settimane di gestazione)

Vengono di solito somministrati farmaci per abbassare la pressione

Se la pressione arteriosa e altri problemi riescono ad essere controllati, potrebbe essere possibile la dimissione dall’ospedale, ma bisogna rimanere a riposo ed evitare stress

Se si sviluppa preeclampsia attorno alla data prevista del parto, il medico può somministrare farmaci per iniziare il travaglio. Durante il travaglio viene somministrato un farmaco per via e.v. (direttamente in vena) chiamato solfato di magnesio per prevenire convulsioni.