Una gravidanza ectopica si verifica quando un ovulo fecondato si impianta nella sede sbagliata, per esempio nelle tube di Falloppio

Una gravidanza ectopica non va a buon fine

Se non diagnosticata e trattata tempestivamente, può causare un’emorragia potenzialmente letale nella donna

In una gravidanza sana uno spermatozoo entra (feconda) in un ovulo mentre esso si trova in una delle tube di Falloppio. Le tube di Falloppio collegano le ovaie (dove sono conservati gli ovuli) all’utero. L’ovulo fecondato, contenuto in una sacca, si sposta quindi nell’utero, dove si attacca per crescere.

Gravidanza ectopica: una gravidanza in sede anomala

In una gravidanza ectopica l’ovulo fertilizzato non si attacca nell’utero, ma altrove. Può attaccarsi in una delle tube di Falloppio, nella parete dell’utero o nell’addome fuori dall’utero.

L’ovulo fecondato non può crescere correttamente fuori dall’utero

Il sacco che contiene l’ovulo si rompe, di solito dopo 6-16 settimane dal concepimento

Quando accade, la madre sanguina molto

Il feto non sopravvive

Le gravidanze ectopiche possono provocare dolore all’addome inferiore e sanguinamento vaginale

Non trattate, le gravidanze ectopiche sono pericolose per la vita

Talvolta i sintomi iniziano prima ancora che la madre sia consapevole della gravidanza

Per salvare la vita della madre il medico esegue un trattamento chirurgico o somministra un farmaco per ridurre le dimensioni della gravidanza ectopica