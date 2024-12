Come si tratta il distacco della placenta?

La gestante viene ricoverata in ospedale e rimane a riposo a letto e sotto osservazione. Possono essere prescritti farmaci per promuovere lo sviluppo dei polmoni del feto in caso il bambino debba essere partorito prematuramente.

Se i sintomi iniziano a migliorare, alla paziente può essere permesso di camminare e persino di essere dimessa dall’ospedale.

Il bambino viene partorito il prima possibile, nei seguenti casi: